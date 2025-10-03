英國教堂墓園發生輪姦案　其中一疑犯是白人　教堂牧師：令人難過

英國牛津郡班伯里聖瑪麗教堂墓園發生駭人性侵案。受害女子於周日的午夜至凌晨時份，在教堂墓園遭多名男子性侵，警方曾透露其中一人是白人，但共犯人數及種族等資料仍未有進一步消息，呼籲當時在場曾協助受害人的女子聯絡警方，希望她及其他市民能夠提供更多線索協助破案。



伯里聖瑪麗教堂的牧師瑟琳娜（Serena Tajima）表示，對發生在墓園的這宗可怕事件深感悲痛。（網上圖片）

綜合外媒報道，事件發生於9月28日凌晨，30多歲受害人在牛津郡班伯里聖瑪麗教堂的墓地內，遭多名男子施暴性侵。警方呼籲1名曾試圖幫助受害人的女子挺身而出，又指當地周六晚至周日凌晨應該非常熱鬧，希望當時在該區看到或聽到任何與案有關資訊的市民，能夠提供更多線索協助警方早日破案。

其中一疑犯為白人 但警方未有公布確實人數

警長珀森紐斯（Mark Personius）表示，警方正調查這宗可怕罪案，以確定犯人身份。警方曾表示，其中一名罪犯為白人，但之後沒有再提供進一步資料。警方其後發表聲明：「我們關注到本案可能對種族背景或出身有所猜測，但可以確定目前沒有任何資訊指向事件與移民有關，任何假設都是毫無根據，對調查沒有幫助。」

30多歲受害人在牛津郡班伯里聖瑪麗教堂的墓地內，於深夜時份遭多名男子施暴性侵。（示意圖，非當事人／GettyImages）

教堂牧師對事件深表悲痛

伯里聖瑪麗教堂的牧師瑟琳娜（Serena Tajima）表示，「對發生在我們墓園的這宗可怕事件深感悲痛，在這個艱難的時刻，我們為受害人祈禱」。瑟琳娜又指出，「事發前的周末我們舉辦了音樂節，想到僅僅數小時後就發生這件可怕事件，實在令人難過」。