中學女生課室內遭4男生強姦！馬國月內第2宗校園輪姦　不雅片流傳

馬來西亞短期內爆出2宗女學生遭多男性侵案。本月初，當地1名中三女生放學後在課室遭2名中五學長輪姦，另外2男學生更負責把風及拍片，其後不雅影片在學生間流傳而揭發事件，2學長被控「集體強姦」、「非自然性行為」及「性侵兒童」，其中1人已認罪，恐面臨至少10年至不超過30年的監禁。



事發不久，當地再爆出校園輪姦案，4名男生被指在課室內輪姦1名未成年女生，並將少女裸露畫面上載到社交平台，當地教育局馬上開除涉案男學生。不過，事件其後出現另一說法，當地警方發現4名男生是分別在不同時間及地點性侵少女，屬「強姦」而非「輪姦」，又指該名女生是「自願」，而其中1名疑犯是其男友，但由於女生仍未成年，繼續依強姦案處理。



馬來西亞爆出校園輪姦案，有女學生被學長輪姦。（AI生成圖片）

中三女生課室內被2學長輪姦拍片

馬來西亞本個月首宗校園集體性侵案發生於馬六甲，日期為10月2日，當時某中學1名中三女生下課後返回課室拿資料時，被2名讀中五的學長輪姦，案件涉及另外2名中三男生，他們分別負責錄影及把風。事後受害女生情緒不穩，出現恐懼及焦慮反應，甚至不敢上學。直至10月10日，女生的母親收到教師通知，指女兒的不雅影片在學生間流傳，她帶女兒報警才揭發案件。

馬來西亞爆出校園輪姦案，有女學生被2名學長輪姦。（《無聲》劇照）

被控集體強姦等罪 面臨最高30年監禁

10月16日，2名17歲被告涉刑事法中的「集體強姦」、「非自然性行為」及「性侵兒童罪」，2人由律師及父母陪同下出庭，首被告拒認罪，次被告則已承認全部罪行，待下月下旬過堂。

當地媒體指，2名被告在庭上被指控後抱着父母哭泣，首被告的律師受訪時透露，稱被告是家中長子，父親任職公務員，還要承擔另外2名孩子的生活費，被告患鼻竇炎及疝氣剛剛才做手術。次被告認罪後，律師求情指其父母已離異，他由母親照顧，承諾會親身準時出庭。

據當地法例，「集體強姦罪」倘罪成，將面臨至少10年至不超過30年的監禁。而「非自然性行為」及「性侵兒童」則面臨最高20年監禁及鞭刑。由於涉案2被告未成年，法院下判後雖然判刑會和成年人一樣，但會先送感化院，待成年後送監獄服刑。

女學生事後出現恐懼及焦慮反應，不敢上學。（AI生成圖片）

再爆校園集體性侵 女學生被4男強姦

沒料到上庭同日（16日），當地吉打州華玲縣再爆出中學生集體性侵案件，1名未成年女學生被3名男學生及1名輟學生在課室內集體性侵，並拍下少女裸體畫面再上傳到社交平台。

馬來西亞日前爆發校園性侵案。（《無聲》劇照）

教局馬上開除涉案男生學籍

警方交代事件，12日上午接獲1名53歲家長報案，指通過學校訓導主任得知，其未成年女兒的不雅片正在社交平台流傳。初步調查顯示，4名疑犯在今年5月至8月，多次在學校課室性侵受害人，包括集體性侵行為，循刑法「集體性侵」及「傳播兒童色情內容」罪調查。

吉打州教育局表示高度關注，已即時開除涉案施害學生的學籍作處分，正展開內部調查程序，會配合警方工作及支援受害學生。

警方調查發現，其中1名涉案男子為受害人男友，雖然是自願性交，但受害人未成年，仍屬強姦案。（《無聲》劇照）

警澄清屬「強姦」非「輪姦」 1疑犯為受害人男友

然而，吉打州總警長拿督阿茲里隨後澄清，調查發現案件屬「強姦案」而非「輪姦案」，4名男生是在不同時間及地點性侵受害人，包括無人課室、棕櫚油園、甚至女生的住所內。4名涉案少年年齡介乎15至17歲，包括2名同班的15歲男同學、1名15歲輟學男生及17歲中五生，他同時是受害人的男友。

儘管自願 受害人未成年仍屬強姦

警方透露，即使相關行為屬自願，但鑑於受害者未成年，心智未成熟，故案件仍需列作強姦案。案中性侵影片在網上流傳，警方從涉案人士的手機中未發現性交過程影片，但發現其他涉及該名女生的不道德行為畫面，未有證據證明涉案影片被用於販售，但片段已被傳開，分享者包括受害者本人，警方已扣查包括手機在內的多部電子裝置調查。

（綜合）