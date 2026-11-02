峇里島富二代碎屍｜疑電單車教練設局綁架　網紅女友淚爆最後遺言

一名烏克蘭男子今年2月與女友米沙洛娃前往印尼峇里島度假，未料竟遭歹徒綁架勒索1000萬美元（約7845萬港元），最終慘遭殺害，遺骸被發現散落海岸。時隔8個多月，米沙洛娃近日首度詳細談起男友遇害經過，透露對方失蹤前還笑著要她「幫我點一份公司三文治（Club Sandwich）」，沒想到竟成兩人最後一次面對面交談。



峇里島浪漫假期變調 綁匪勒索1000萬美金、男友重傷卻說「別報警」

根據英國《太陽報》報導，烏克蘭28歲男子伊戈爾科馬羅夫（Igor Komarov）與25歲網紅女友耶娃米沙洛娃（Yeva Mishalova）今年2月前往峇里島度假，原本希望暫時遠離烏克蘭戰爭帶來的壓力，沒想到卻發生悲劇。

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米沙洛娃近日接受烏克蘭訪談節目專訪，回憶2月15日當晚，兩人原本在酒店觀看影集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton），隨後科馬羅夫外出參加電單車駕駛課程。晚間9時30分左右，科馬羅夫曾短暫返回酒店拿取頭盔，表示教練打算帶他到酒店外練習轉彎，當時米沙洛娃正在洗頭，曾提醒男友天色已晚，在外騎車恐怕不安全，不過科馬羅夫安慰她不用擔心，還說：「我很快就回來，幫我點一份公司三文治（Club Sandwich）。」沒想到，這竟成了兩人最後一次見面。晚間10時左右，科馬羅夫仍傳訊向女友表達愛意，但約1小時後便突然失去聯繫。

米沙洛娃突然收到陌生號碼傳來的語音與影片，畫面中的男友已遭嚴重毆打，臉部布滿瘀傷（X@StarPlatinum_）

米沙洛娃表示，當晚接近午夜時，她突然收到陌生號碼傳來的語音與影片，畫面中的男友已遭嚴重毆打，臉部布滿瘀傷，說話也相當吃力，綁匪同時提出高達1000萬美元的贖金要求，企圖向家屬勒索鉅款。

在其中一段語音中，科馬羅夫對女友說：「小貓咪，我愛妳，不要擔心。」他還表示自己很快就會回來，請她不要離開酒店，也不要向警方報案，米沙洛娃回憶，男友當時連說話都十分困難，讓她立刻意識到對方遭受嚴重傷害。

她指稱，綁匪不僅猛烈毆打科馬羅夫，還對他的手指及肋骨施以酷刑，她至今仍保存部分未公開的施暴影片，卻不願再次觀看，因為那些影像記錄了男友生命最後階段的聲音。

海岸發現人體殘骸 DNA證實死者身分

事發後，當地居民在海岸及河流附近陸續發現遭肢解的人體遺骸，印尼警方將遺骸檢體與科馬羅夫母親的DNA進行比對，最終於3月確認死者身分。警方指出，調查人員曾逮捕一名涉嫌租用犯案車輛的男子，並追查另外6名涉案外籍嫌疑人，這6人已離開印尼，警方因此尋求國際刑警組織協助追緝。

米沙洛娃受訪時表示，她懷疑當晚帶科馬羅夫外出練車的電單車教練可能與綁架案有關，因為對方據稱在案發隔天便離開峇里島，前往泰國。她也透露，男友失蹤期間，自己仍持續在社群平台發布舊照片，試圖瞞住家人，因為她擔心父母得知消息後會要求她立即離開峇里島，而她不願在找到男友前離開。

報導指出，科馬羅夫家屬已提出7萬5000英鎊（約78萬港元）懸賞，希望取得有助於追查嫌犯的線索。至於外界對科馬羅夫商業背景的種種傳聞，米沙洛娃否認男友涉及非法詐騙活動，強調他從事金屬及穀物等合法貿易，案件背後是否另有犯罪糾紛，仍有待釐清。

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