南非華商遇假車禍下車即被擄　每日僅一餐屢挨打　被囚36天終獲救

當地時間10月4日，一名在南非豪登省遭綁架的浙江籍僑商被警方救出。據內地媒體報道，當地時間8月30日，受害者徐先生慘遭歹徒擄走，隨後他在密室中被囚禁36天，期間屢遭毒打，綁匪更開出高達500萬美元（約3924萬港元）的贖金。所幸在南非豪登省警方綁架專案組及當地福建同鄉會的共同努力下，10月4日徐先生被救出。



徐先生被囚禁的小屋。（紅星新聞）

遇車禍下車查看遭蒙面槍手挾持

據《紅星新聞》報道，徐先生被救後憶述，事發於8月30日上午，當時他剛從倉庫完成裝貨，正駕駛車輛準備將貨物送往中國城。當車輛行駛至一個十字路口時，他突然感覺車輛被撞了一下。

徐先生表示，當時看見後車司機準備下車查看，自己亦跟着下車。沒想到後車突然衝出兩名持械蒙面歹徒，將他強行挾持上車並戴上頭套，「一切都太快了，根本來不及反應。」

遭囚禁36天 每日僅吃一餐隨時挨打

徐先生隨後被送到一間小屋囚禁，每日只能吃一頓飯，每當綁架團夥的「老大」前來查看時，他都會遭受一頓毒打。「我隨時都處於擔驚受怕的狀態，因為不知道下一秒他們的老大會不會進來，自己會不會挨打。剛被囚禁時整個人都崩潰了，以為自己再也見不到家人。」

徐先生被關押的地點。（紅星新聞）

綁匪勒索500萬美元

綁架發生後，綁匪隨即聯絡徐先生的家屬，開出500萬美元的巨額贖金。家屬於9月17日向南部非洲中華福建同鄉總會會長石欽平求助。石欽平接報後迅速聯繫豪登省警方綁架專案組，並與專案組展開研判，制定營救策略。

隨後，家屬與石欽平高度配合警方部署，一邊與綁匪周旋，一邊等待案件出現突破。家屬未立刻答應綁匪交付贖金，亦未擅自採取行動，為警方搜證爭取時間。

主腦落網供出藏匿地點

10月4日，案情迎來突破，警方鎖定並抓獲該綁架集團的核心主腦。主腦落網後帶領警方前往人質被關押的地點。

當晚約8時，警方發動突擊營救。徐先生回憶稱，當時他被困在房間內，突然看守人員驚慌跑入喊「外面有好多警察」，隨即傳出兩聲槍響，警方破門而入將其救出。

警方在行動中當場拘捕5名涉案人員，包括4名印度籍男子，另1名喀麥隆籍男子是徐先生被關押房屋的房東。目前警方正全力追捕其餘在逃的5名疑犯，案件仍在調查中。