內地美女主播遊泰被賣豬仔到緬甸　綁匪索60萬：不給就賣到會所

又見「旅遊陷阱」！中國內地一名24歲美女主播日前被人誘騙出國，飛往泰國曼谷後，被挾持至緬甸。家屬接到對方勒索消息，索要60萬元人民幣贖金，還到威脅湊不齊就會將人轉賣。



赴泰國後突失聯 疑遭綁至緬甸

據《新京報》等內媒報導，2002年出生的哈爾濱女孩王然之前在江蘇南京從事帶貨主播工作，她在9月12日搭機抵達泰國曼谷，之後疑似遭人以旅遊等名義誘騙前往緬甸，隨後便與家人失去聯繫。

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王然表姐表示，家屬後來接到電話，對方聲稱王然遭到控制，並向家人索要60萬元人民幣贖金。期間家屬曾與王然進行視訊通話，從畫面中看到她的精神狀態疑似不佳，表情呆滯、反應異常，且身處的房間環境相當簡陋，讓家屬十分擔心她的人身安危。

王然表姐稱談判過程中，對方說「必須得給我湊到，要不然我就把她賣到（園區會所）」，視訊背景是破舊的上下鋪床，窗子還被黑色塑膠布封黏，類似像農村廠房，之後託朋友打聽，最後是知道疑似在緬甸。

家屬透露，目前仍在設法確認王然的具體下落及遭遇，王然父親也準備前往南京報警，並當面向警方提交相關資料，希望透過警方協助尋人。

9月20日，王然失聯前居住地派出所工作人員證實，警方已接獲家屬報案，後續將安排反詐騙人員與家屬取得聯繫，進一步瞭解案情。

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