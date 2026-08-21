美國男砸穿墻壁闖鄰居屋　毆打並企圖性侵15歲少女　鄰居報警獲救

美國佐治亞州甘尼斯維爾發生1宗入侵襲擊及企圖強姦案。1名29歲男子利用工具砸穿與隔壁鄰居相連的壁櫃牆壁，強行闖入鄰居家中毆打1名獨自正在照顧2名幼童的15歲少女，其間更是發出性侵威脅；少女極力反抗並逃至公共走廊大聲求救，目擊鄰居察覺異常並及時報警，警方趕抵現場後當場將其制服並逮捕，目前該名嫌犯已被關押於霍爾縣監獄，面臨綁架、嚴重襲擊及企圖強姦等多項重罪指控。



美國1名29歲男子利用工具砸穿與隔壁鄰居相連的壁櫃牆壁，強行闖入鄰居家中毆打1名獨自正在照顧2名幼童的15歲少女，其間更是發出性侵威脅。（網上圖片）

美國男子砸穿壁櫃牆壁闖鄰居屋 猛扯頭髮毆打少女

據《CBS》報道，事發於佐治亞州甘尼斯維爾（Gainesville）1處公寓大樓，29歲嫌犯奧貝德·雷耶斯（Obed Reyes）於2024年8月4日利用工具將2戶相連的壁櫃牆壁砸穿，隨即通過砸穿的洞口闖入鄰居家中。事發時年僅15歲的受害少女正獨自在家中照顧2名分別5歲及7歲的幼童，雷耶斯闖入後，隨即拉扯少女頭髮並多次毆打其身體，其間更是發出性侵威脅。所幸少女極力反抗，成功掙脫對方拉扯，她隨即逃出房間跑到公寓走廊大聲呼救。

目前雷耶斯已被關押於霍爾縣監獄（Hall County Jail），他正面臨綁架、嚴重襲擊、入屋盜竊、企圖強姦以及危害兒童罪等多項控罪。（網上圖片）

目擊鄰居即時報警 警方趕至當場逮捕

雷耶斯見狀隨即追出，多名目擊鄰居表示，當時看到1名男子在走廊拖着少女的頭髮進行毆打，現場傳出陣陣慘叫聲，鄰居見狀隨即撥打911報警。甘尼斯維爾警方接報趕抵現場時，正好目擊雷耶斯在走廊施暴的過程，當場將其制服並逮捕。

嫌犯已被關押於監獄

目前雷耶斯已被關押於霍爾縣監獄（Hall County Jail），他正面臨綁架、嚴重襲擊、入屋盜竊、企圖強姦以及危害兒童罪等多項控罪。監獄紀錄亦顯示，聯邦機構正進一步調查其移民身份。警方補充，雷耶斯雖與受害少女住在同一公寓大樓，但2人此前並不相識。

（《CBS》）

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