四川雅安1名女子於2016年8月離奇失蹤，大渡河邊隨後發現1具無名女屍，其頸部有銳器造成的致命傷痕，案件懸而未決近10年。死者丈夫周華（化名）案發後謊稱妻子離家外出打工，更長年陪同岳父母四處尋人，成功博取兩老信任，甚至獲默許入稟離婚及再婚。警方專案組最終透過DNA及生物樣本比對確認死者身份，並且鎖定其丈夫周華是兇手，至2025年11月將他拘捕。



雅安市中級人民法院於2026年8月一審宣判，周華因故意殺人罪成，被判處無期徒刑，案件近日因央視節目專題播出而登上微博熱搜，惹來網民熱烈討論。



四川雅安1名女子於2016年8月離奇失蹤，大渡河邊隨後發現1具頸部有致命銳器傷的無名女屍，案件懸而未決近10年。（《一線》節目影片截圖）

警方專案組最終透過DNA及生物樣本比對確認死者身份並鎖定其丈夫周華是兇手。（《一線》節目影片截圖）

2026年8月，周華因故意殺人罪一審被判處無期徒刑。（《一線》節目影片截圖）

大渡河驚現無名女屍 夫謊稱妻外出打工

據央視社會與法頻道《一線》節目於2026年11月17日發布的《女婿的秘密》節目預告披露，四川雅安市石棉縣於2016年8月發生「無名女屍案」，警方在流經當地的大渡河邊發現1具女性遺體，頸部有致命銳器傷，但現場無任何可確認死者身份的線索，案件一度擱置。案發後，縣內女子阿珍（化名）失蹤，其家人焦急尋親，丈夫周華卻對外訛稱妻子只是外出打工，藉此掩蓋其殺妻真相。

四川雅安市石棉縣於2016年8月發生一宗「無名女屍案」，但現場無任何可確認死者身份的線索。（《一線》節目影片截圖）

警方在流經當地的大渡河邊發現一具女性遺體，頸部有致命銳器傷，但現場無任何可確認身份的線索。（《一線》節目影片截圖）

案發後，縣內女子阿珍（化名）的家人焦急尋親。（《一線》節目影片截圖）

陪兩老奔波尋人博信任 獲默許離婚再娶

報道指出，阿珍失蹤後，其父母日夜盼望女兒回家，周華不但未露破綻，反而陪同兩老四處奔波尋人。經年累月下，岳父母對這名「好女婿」深信不疑，甚至將他視如己出，更因心懷愧疚，默許周華向法院申請宣告阿珍失蹤，並進一步提起訴訟離婚，並支持他另組家庭。周華正是利用親屬信任作掩護，令這宗兇案長期以失蹤人口形式隱匿。

阿珍父母日夜盼望女兒回家，周華不僅未露破綻，反而陪同兩老四處奔波尋人。（《一線》節目影片截圖）

岳父母對這名「好女婿」深信不疑，甚至將他視如親生兒子。（《一線》節目影片截圖）

阿珍父母心懷愧疚之下，默許周華向法院提出與失蹤妻子離婚的訴訟。（《一線》節目影片截圖）

DNA比對終揭真相 故意殺人罪成判無期

警方專案組多年來持續運用法證技術，進行DNA及生物樣本比對，最終確認當年發現的無名女屍正是阿珍，並鎖定其丈夫周華是兇手。案情顯示，當年2人發生激烈爭吵後，周華殺害妻子並棄屍大渡河，其後憑精心偽裝與謊言逃避法網近10年。

警方專案組多年來持續運用法證技術進行DNA及生物樣本比對。（《一線》節目影片截圖）

警方專案組多年來持續運用法證技術進行DNA及生物樣本比對，最終逐步鎖定周華為疑兇。（《一線》節目影片截圖）

案情顯示，當年二人發生激烈爭吵後，周華殺害妻子並棄屍大渡河，靠精心偽裝與謊言逃避法網近十年。（《一線》節目影片截圖）

2026年8月，周華因故意殺人罪一審被判處無期徒刑。（《一線》節目影片截圖）

2026年8月，周華因故意殺人罪一審被判處無期徒刑。目前公開報道尚未交代被告有否提出上訴及二審進展，判決是否已正式定案，仍有待法院進一步確認。