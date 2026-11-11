瀘州天台花壇埋屍案女死刑、男死緩　她整容換臉逃亡28年樣貌曝光

轟動內地的四川瀘州巴士商城（內地稱公交商城）天台花壇埋屍28年案，昨日（11月10日）於四川省瀘州市中級人民法院迎來一審宣判，死者兒子黃平手捧母親遺照到庭聽判，法院裁定女被告陳某芬判處死刑，男被告楊某根則被判死刑，緩期2年執行（死緩）。



案發於1997年，在商城經營服裝批發的女商人吳某萍，遭同行的陳某芬及其當時丈夫楊某根（其後離婚）合謀殺害，屍體埋於天台花壇，兒子一直苦尋母親下落，直至28年後的2025年，工人翻新天台時掘出白骨，始令案件曝光。當地公安立即跟進調查，發現女被告陳某芬整容換臉與丈夫逃亡，且用假證件申請護照出境，先後共48次偷越國（邊）境，曾到過香港、澳門、韓國及美國等地，但最終仍難逃法網就逮，讓死者得以昭雪。



死者兒子黃平手捧母親遺照到庭聽審。（《華西都市報》圖片）

死者吳某萍遭殺後埋屍花壇，至28年後被發現時已化成白骨。（《央視新聞》影片截圖）

借4萬元兼賒貨 埋下殺身之禍

案發於1997年2月1日，當時35歲的吳某萍在瀘州巴士商城二樓經營服裝批發店舖，因而與隔壁店舖的店員陳某芬漸熟，更借出4萬元人民幣讓對方租店做生意，又讓陳某芬在自家店賒貨賣羊毛衫，詎料卻因此埋下殺身之禍。

根據內地媒體《極目新聞》報道，當日中午吳某萍與年約10歲的兒子黃平吃過午飯後，便獨自返回店舖打點，詎料從此離奇失蹤。

1997年2月1日，當時35歲的吳某萍在瀘州巴士商城二樓經營服裝批發店舖，與兒子午飯後從此失蹤。（《央視新聞》影片截圖）

案發當天中午，當時年約10歲的黃平與媽媽吃過午飯後，媽媽獨自返回店舖打點，詎料從此離奇失蹤。（《央視新聞》影片截圖）

失蹤28年後天台翻新挖出白骨

家屬當年亦有報警尋人，而警方亦曾找來陳某芬問話，但她堅稱與案無關，警方當時苦無證據，只好把她釋放。

死者兒子黃平多年來從未放棄尋找母親，直至2025年6月7日，商城九樓天台進行防漏維修工程，工人用鐵錘（榔頭）敲碎九樓花壇瓷磚，驚見內裏有一具女性白骨，身旁殘留紅色大衣及皮靴。公安機關接報後透過DNA基因比對，證實白骨正是失蹤28年的吳某萍，這宗陳年懸案被列作故意殺人偵辦，其後將陳某芬拘捕，控以謀殺、偽造證件及非法偷渡出境（觸犯偷越國邊境罪）等罪。

家屬報警後多年搜尋無果，直至2025年6月7日，商城九樓天台進行防漏維修工程，工人用鐵錘敲碎九樓花壇瓷磚，挖出一具女性白骨，證實是失蹤吳某萍。（《央視新聞》影片截圖）

家屬報警後多年搜尋無果，直至2025年6月7日，商城九樓天台進行防漏維修工程，工人用鐵錘敲碎九樓花壇瓷磚，挖出一具女性白骨，證實是失蹤吳某萍。（《央視新聞》影片截圖）

陳某芬在案發後多次整容，改頭換面逃亡28年，於2025年10月在上海落網，於2026年11月10日被判處死刑。（《央視新聞》影片截圖）

借款4萬元無力償還動殺機

《極目新聞》引述起訴書指出，陳某芬在1996年向吳某萍借款4萬人民幣，其後因無力清還而起歹念，與當時丈夫楊某根預謀殺人賴債。案發當天，陳某芬以「還錢」為名把吳某萍誘騙到四樓倉庫，楊某根趁她低頭點算現鈔時，從其身後以雙手扼頸，令其窒息死亡，然後夫婦合力將屍體抬上九樓天台，再埋入花壇。



翌日死者家屬報案，陳某芬則佯裝不知情，隨後夥同丈夫潛逃上海。黃平其後向《南方都市報》補充，母親出事後店內的錢不翼而飛，家中損失遠不止4萬元。

陳某芬因欠4萬人民幣無力償還，竟與丈夫楊某根一同殺人，夫妻逃亡28年後於去年被捕，今年分別被判死刑及死緩。（《央視新聞》影片截圖）

《極目新聞》引述起訴書指，同在商城開服裝店的陳某芬，1996年向吳某萍借款4萬元（約4.6萬港元），其後因無力清還而起歹念，與丈夫楊某根預謀殺人賴債。（《央視新聞》影片截圖）

改名整容潛逃28年 曾出境遊香港、韓國

為逃避追查，陳某芬利用早年戶籍資料尚未全國電腦連線的漏洞，多次以假資料改名遷戶，曾化名「陳某宇」，更專程接受整容手術，徹底改頭換面，逃亡期間甚至非法偷渡出境，曾到過香港、澳門、韓國及美國等地。警方最終鎖定2人行蹤，於2025年10月在上海將2人拘捕。

陳某芬在被捕時曾下跪痛哭懺悔，但在庭上全盤翻供，把主要罪責推予丈夫。（《央視新聞》影片截圖）

案件於2026年7月10日開庭，楊某根當庭認罪；陳某芬在被捕時曾下跪痛哭懺悔，但在庭上全盤翻供，把主要罪責推予丈夫。

為逃避追查，陳某芬利用早年戶籍資料尚未全國電腦連線的漏洞，多次以假資料改名遷戶。（《央視新聞》影片截圖）

陳某芬與楊某根在逃亡期間甚至非法偷渡出境，警方最終鎖定二人行蹤，將他們緝拿歸案。（《央視新聞》影片截圖）

黃平在庭上與2名被告僅距約2米，他形容對方「全程不敢看我」。（《南方日報》圖片）

女死刑男死緩 兒子苦等公義等足29年

11月10日上午，瀘州市中級人民法院一審宣判：陳某芬犯故意殺人罪、偽造身份證件罪、使用虛假身份證件罪及偷越國（邊）境罪，數罪並罰，判處死刑，剝奪政治權利終身，罰金人民幣2.7萬元（約3.1萬港元）；楊某根犯故意殺人罪，判處死刑緩期2年執行（死緩），剝奪政治權利終身。黃平在庭上與2名被告僅距約2米，他形容對方「全程不敢看我」。

11月10日上午，瀘州市中級人民法院一審宣判。（《央視新聞》影片截圖）

鑑於2名被告人家屬於案發後，已代為賠償附帶民事原告人喪葬費等共12萬元人民幣（約14萬港元），法院依法駁回原告人的其餘賠償請求。根據《南方都市報》報道，黃平手捧母親遺像到庭，等候判決期間幾度失聲痛哭，直呼：「我等這一天已經29年了。」對於被告在庭上的道歉，他當場拒絕：「我一定要為我媽媽討回公道。」

我等這一天已經29年了。 黃平痛哭表示