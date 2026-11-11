華人老婦長途機赴美探親　落地氣喘竟得肺栓塞　 CDC教3招預防

每年都有不少華人父母從中國飛來美國，幫忙照顧孫輩，或者與許久未見的子女團聚。十幾個小時的國際航班雖然辛苦，但很多老人覺得，只要熬過這一程，下飛機休息兩天就好了。然而，最近一位華人網民分享的親身經歷，卻給不少準備接父母來美國的家庭提了個醒。



母親坐了約15個小時飛機，從中國飛來美國探親。沒想到剛下飛機就出現呼吸困難，第二天被送進急診室，檢查結果竟然是肺栓塞！更讓女兒後怕的是，母親剛入境時，美國海關人員就曾建議叫救護車，但老人擔心給家人添麻煩，堅持沒有去醫院。

按照網民的描述，媽媽乘坐長達約15個小時的國際航班才抵達美國。一路上並沒有出現特別明顯的異常，然而，飛機落地後，母親卻開始感覺氣短、呼吸不順暢，身體也有些不舒服。

網民媽媽乘坐長達約15個小時的國際航班才抵達美國。（Unsplash@Pascal Meier）

入境時，海關工作人員注意到她的身體狀況，甚至提出可以幫她叫救護車。但老人拒絕了。老人想着叫了救護車可能給孩子添麻煩，只是飛機上沒休息好，回家休息一下就沒事了，於是，她堅持辦完入境手續，由家人接回了家。

沒想到，休息了一晚，情況並沒有好轉。第二天，家人終於意識到事情不對，趕緊帶母親前往醫院急診。

醫生安排肺部CT檢查後，發現了一個令人震驚的結果：肺栓塞（Pulmonary Embolism）！肺栓塞就是血栓堵住了肺部的血管。如果堵塞嚴重，可能在短時間內危及生命。老人隨即住院，接受抗凝血治療。

很多人可能不知道，長途飛行除了讓人疲勞、腿腳浮腫，還隱藏着一種危險：深層靜脈血栓（DVT）。美國疾病控制與預防中心（CDC）提醒，無論坐飛機、汽車、火車還是巴士，只要連續旅行超過4小時，長時間不活動就可能增加血栓風險。

原因並不複雜。人在狹窄的座位上坐得太久，雙腿缺少活動，靜脈血液回流變慢，就可能形成血栓。這些血栓通常發生在腿部深層靜脈。一旦部分血栓脫落，隨着血液流入肺部，就可能堵住肺動脈，形成肺栓塞。

最可怕的是，血栓並不一定在飛機上就表現出來。有些人整個飛行過程都沒有明顯症狀，直到下飛機後，甚至回家幾天後，才突然出現胸痛、呼吸困難等問題。

老年人註意，只要連續旅行超過4小時，長時間不活動就可能增加血栓風險。（Unsplash@Archie）

當然，CDC指出，旅行相關血栓總體並不常見，但對於年齡較大、近期做過手術、患有癌症、曾有血栓病史或活動受限的人來說，需要格外注意。

這件事曝光後，不少網民開始討論，父母年紀大了，坐十幾個小時經濟艙是不是太辛苦？是不是應該儘量給老人買商務艙？

商務艙確實可以讓老人坐得更舒服，有些座位還能完全放平，方便調整姿勢。但需要注意，商務艙並不能保證不會形成血栓。真正重要的是，長途旅行期間不要一直保持同一個姿勢。

CDC建議：

長途旅行者應定期活動雙腿，坐飛機時可以考慮選擇走道座位，方便每隔兩三個小時起身走動。即使坐在座位上，也可以經常抬腳跟、抬腳尖、轉動腳踝，反覆收縮小腿肌肉，幫助血液回流。對於有較高血栓風險的老人，還可以在出發前諮詢醫生，是否需要穿醫用梯度壓力襪等預防措施。



最後筆者也想說下，華人父母出門在外總是想着不能給孩子添麻煩，尤其是在美國，擔心語言不通、看病昂貴，一點不舒服就想先忍一忍。

但如果長途旅行後突然出現不明原因的氣短、胸痛、心跳明顯加快、咳血，或者暈厥，應立即尋求急救；如果出現單側小腿腫脹、疼痛、發熱，也應儘快就醫，排查深靜脈血栓。

尤其是突發呼吸困難，千萬不要抱着「睡一覺就好了」的想法硬撐。

對於準備接父母來美國探親的華人家庭來說，提前買好合適的醫療保險、了解老人身體狀況、安排途中活動，可能比給老人多帶幾箱行李更重要。

畢竟，老人漂洋過海十幾個小時，為的是一家人平平安安地團聚。誰也不希望，原本高興的接機，最後變成醫院裏的焦急等待。

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