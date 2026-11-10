25歲狠父與妻爭吵竟將兩熟睡幼女「從6樓拋下」　消防神預判救命

最近，日本岐阜縣發生了一起令人揪心的家庭事件。



一名年僅25歲的父親，因為與妻子發生爭執，竟然把自己4歲和1歲的兩個親生女兒，從公寓6樓的陽台扔了下去！要知道，6樓的高度，一旦直接摔到地面，後果不堪設想。然而，令人慶幸的是，兩名孩子竟然都活了下來。

這並不是什麼奇蹟，而是因為趕到現場的日本警察和消防人員，提前做了一個非常重要的決定。他們在公寓樓下鋪好了救生氣墊，並安排人員隨時準備接住孩子。也正是這一舉動，救下了兩個年幼的生命。

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01. 深夜夫妻吵架，妻子害怕得報警

事情發生在2026年9月25日深夜。地點位於日本岐阜縣各務原市川島松原町的一棟7層公寓。當晚11點30分左右，一名女子突然撥打110報警電話，向警方求助。她表示，自己和丈夫發生了爭吵，而且丈夫還抓住了她的手臂。警方接到報警後，立即趕往現場。

據了解，這對夫妻育有兩個女兒，姐姐只有4歲，妹妹更是才1歲。一家四口原本共同居住在這棟公寓的6樓。警察到場後，首先保護了報警的妻子，並嘗試向丈夫了解事情經過。但這名25歲的男子根本不願意配合。他不僅拒絕與警方正常溝通，還把自己關在家裏。更讓人擔心的是，當時兩個年幼的女兒也在屋內。妻子雖然暫時脫離了危險，但孩子們卻仍然和父親待在一起。事情一下變得複雜起來。

02. 兩個女兒被留在6樓，警方在樓下悄悄準備

面對男子拒絕溝通的情況，警方沒有貿然採取行動。畢竟屋內還有兩個年幼的孩子。尤其是最小的女兒只有1歲，幾乎沒有任何自我保護能力。現場警察一邊嘗試勸說男子，一邊與消防部門做好應急準備。考慮到現場可能出現墜樓等危險情況，救援人員提前在公寓樓下鋪設了大型救生氣墊。

與此同時，還有警察守在地面，隨時準備救人。附近居民後來接受日本媒體採訪時表示，當時看到現場聚集了大量警察和消防人員。有人回憶，自己看到警察不斷跑動，往樓下一看，發現地上已經鋪好了氣墊。從深夜一直到第二天凌晨，雙方持續僵持。直到9月26日凌晨4點20分左右，警方決定進入屋內。可就在這個關鍵時刻，最可怕的事情發生了。

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03. 父親突然把兩個女兒抱到陽台，直接從6樓扔下

據日本朝日電視台9月28日披露的最新調查細節，當時兩個孩子原本還在房間裏睡覺。警方曾嘗試通過電話與男子溝通，但他始終不願配合。就在警察準備進入房間時，男子突然把正在睡覺的兩個女兒帶到了陽台。緊接着，他竟然將兩個孩子從6樓扔了下去。

姐姐4歲，妹妹只有1歲。附近的監控攝像頭拍下了事發時的部分畫面。畫面中，公寓樓下已經聚集了不少救援人員。隨後，先後有兩個身影從高處落下。現場氣氛瞬間緊張起來。不過，幸好警方早就考慮到了可能發生的危險。地面上不僅鋪設了救生氣墊，還有警察隨時準備接應。

根據日本《每日新聞》報道，現場警察參與接住墜落的女童，兩名孩子沒有直接撞擊地面。兩人隨後被緊急送往醫院。最讓人慶幸的是，兩個孩子送醫時都有意識，警方表示沒有生命危險。不過，這並不代表孩子完全沒有受傷，具體傷情仍應以醫療檢查結果為準。

04. 25歲父親被捕，面對警方卻一言不發

事件發生後，警方立即控制了這名男子。據日本媒體報道，被逮捕的是25歲的三浦友和，職業為兼職工作人員。警方以涉嫌殺人未遂的罪名，將其當場逮捕。面對警方調查，男子一直保持沉默，沒有說明自己為什麼要把兩個女兒從高樓扔下。而隨着調查推進，日本媒體又披露了新的細節。

據朝日電視台報道，警方對男子進行了藥物相關檢查，並未檢測出藥物反應。此外，有附近居民透露，這家人大約在今年4月搬進公寓。還有居民表示，事發時聽到男子說話的聲音越來越激烈，隨後聽到樓下傳來很大的聲響。

至於這對夫妻究竟為什麼吵架，以及男子為何會做出如此極端的行為，目前警方仍在調查。不能僅憑夫妻爭執，就斷定他傷害孩子的具體動機。這起事件最值得慶幸的，就是兩個女兒最終保住了性命。但對於年僅4歲和1歲的孩子來說，這場經歷可能帶來的影響，遠遠不只是身體上的傷害。

尤其是4歲的姐姐，已經開始能夠理解周圍發生的事情。未來是否會出現恐懼、焦慮等心理反應，需要由專業人員持續評估，不能僅憑新聞判斷。而對於母親來說，今後如何照顧兩個孩子、幫助她們重新建立安全感，也將是一項艱難的任務。目前，25歲的父親因涉嫌殺人未遂被捕，具體動機仍在調查當中。希望兩個孩子能夠早日恢復健康，也希望她們今後能夠在安全、穩定的環境中成長。

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