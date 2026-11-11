中國男封山期硬闖富士山失聯　揭是公益救援隊成員　最後軌跡曝光

25歲中國男子陳傑日前無視日本富士山封山禁令，獨自一人挑戰攻頂，在傳送最後一段登山影片及定位給朋友後失聯，至今已近60小時仍下落不明。當地警方11月10日出動直升機搜索，但受到封山及天候影響，搜救難度增加。



獨自挑戰攻頂 有登山及救援經驗

據《新京報》及《界面新聞》報導，25歲陳傑來自新疆阿克蘇，目前在浙江工作。這次是他首次前往日本，11月5日抵達東京，8日凌晨前往富士山，清晨5時30分左右開始登山。

25歲中國男子陳傑無視日本富士山封山禁令，一人挑戰攻頂，在傳送最後一段登山影片及定位給朋友後失聯，至今已近60小時仍下落不明。（微博@新京報影片截圖）

男遊客封山期間仍獨攀富士山 最後影片喊「一個人都沒有」：

陳傑的表姐王女士表示，陳傑具有登山及救援經驗，曾加入公益救援隊，家人原本並不知道他前往日本旅遊，直到看到他在社群平台分享的影片才得知行程。8日上午10時30分左右，陳傑曾傳影片給朋友，同時分享自己的位置，之後便失去聯絡，手機也一直處於關機狀態。

從陳傑最後分享的影片可見，他當時一邊喘氣一邊表示：

上山了……周圍一個人都沒有。

定位則顯示，他最後出現的位置位於富士山五合目至七合目一帶，不同報導所述定位範圍略有差異。

據家屬提供的照片，陳傑登山當天富士山曾下雪，但他身上僅穿著黑色輕薄羽絨外套、白色長褲，背著紅色背包。家屬表示，陳傑原本曾與另外兩名臨時結伴的登山者同行，但兩人因天候及身體狀況不佳中途下山，最後僅剩陳傑繼續向上攀登。

日警直升機出動 搜到八合目

直到8日晚間10時左右，同行驢友因始終無法聯繫陳傑，決定報警。日本警方10日中午一度出動直升機展開搜索，搜索範圍延伸至富士山八合目附近，但後續受到天候影響，搜救行動可能受到限制。

由於目前正值富士山封山期，家屬聘請的私人救援隊也表示，非登山季期間山區環境較為險峻，增加搜尋難度。中國駐日本大使館領事部10日表示，已收到家屬提交的相關資料，目前正協助加急辦理簽證。

家屬表示陳傑是家中獨子，父母年近60歲，得知兒子失聯後相當焦急，目前全家最希望的就是能儘快找到他的下落。

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