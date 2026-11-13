夫妻逾1個月無性生活　她撞破62歲夫「電話性愛」盛怒下揮刀追砍

泰國烏隆塔尼（Udon Thani）日前爆發一起追砍事件，主角是一對夫妻。49歲女子恩甘塔（Ngamta）與62歲丈夫羅傑（Roj）超過1個月沒有性生活，恩甘塔心生懷疑下調查丈夫，沒想到親眼目睹他偷食，與另一名女子進行「電話性愛（Phone Sex）」自慰DIY。氣炸的恩甘塔拿起菜刀，從屋內追砍羅傑到屋外，地上還留下血跡與頭髮。



跟蹤調查丈夫 撞破電愛偷食現場

泰媒《The Thaiger》報導，恩甘塔與羅傑同為住宅區的建築工人兼管理員，同居已有1年時間。然而，兩人已經超過1個月沒有性生活，讓恩甘塔懷疑羅傑偷食。事發當日，她尾隨丈夫到住家後方的房間，悄悄偷聽房內行動，沒想到被她發現羅傑竟在與其他女子進行充滿性暗示的露骨對話。

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恩甘塔氣炸闖入房間，目擊羅傑正在邊講電話調情，一邊自慰DIY。此時兩人雇主正好前來視察工地，恩甘塔要求對方協助，但遭以「私人家庭糾紛」為由拒絕介入。隨後恩甘塔與羅傑爆發激烈手腳，很快演變為肢體衝突，恩甘塔因頭髮被羅傑猛扯而怒火中燒，衝進廚房拿起菜刀追砍丈夫。

眼見兩人從屋內打到屋外，鄰居擔心事態失控而報警。警方到場後，在地上發現血跡與掉落的頭髮，恩甘塔右手腕受傷；羅傑則自行前往就醫，左手傷勢不明。恩甘塔向警方表示，她想結束這段婚姻，並要求羅傑賠償3,000泰銖（約690港元）。目前此案仍在調查，包括羅傑尚未對警方提供任何說法，也不清楚他是否會提告妻子。

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