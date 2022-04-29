驚見閨密老公拖美女行街態度極親熱　怒衝上前一人一巴劇情神展開

一名台灣女網友在臉書社團表示，她最近目睹閨密老公在街上挽住一名正妹，以為對方出軌。



女網友突然正義感爆發，衝上去打閨密老公一巴掌，未料該名嫩妹卻是……

正義感爆發點知誤會一場仲惹上官非 點圖睇睇原文全文▼▼▼

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該名嫩妹卻是對方的堂妹，讓她頓時感到錯愕。後來女網友不僅和閨密撕破臉，閨密老公還揚言提告，讓她急著發文詢問「拜託大家幫我想想辦法」。

原PO在「匿名公社」發文表示，近日去夜市逛街時，目睹閨密老公挽著一名嫩妹的手，女方甚至把整個胸部緊貼在男方的手臂，表現地相當親密。原PO看到這幕認為閨密老公出軌，氣不過衝上前打了一巴掌，未料事後卻被告知，該名嫩妹竟是閨密老公的堂妹，讓她十分錯愕。原PO無奈感嘆以為是幫閨密出氣，現在卻惹火上身，「現在不只閨密老公很生氣，連那個妹妹的爸媽都很生氣，閨密還怪我給她找麻煩，但已婚男跟小妹妹逛夜市還這麼親密，是人都會誤會」，也表示閨密正式和她翻臉，連閨密老公也揚言要驗傷提告，讓她不知道如何是好。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言，「拍照傳給閨密這麼簡單的事情，怎麼會傻到這樣」、「自以為是的正義，做事不該先搞清楚狀況？跟妳絕交真的剛好而已」、「妳太雞婆了！自以為很正義⋯結果是大烏龍」。但也有網友認為不經一事不長一智，「出於好意，結果騎虎難下。如果真告妳，也就認了。下次別衝動，因為不關妳事」、「妳就好好誠心道歉跟賠償吧~真要告~妳就好好面對吧」、「只能道歉及自己承擔後續了，畢竟是妳動手不對！另外這個閨密不要了吧！她感覺不在乎妳」。

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