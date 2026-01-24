韓妻不忍丈夫外遇　夥女兒女婿埋伏狂刺丈夫50刀「斷下體」沖馬桶

韓國仁川一名58歲婦人不滿丈夫外遇行徑，聯合女兒與女婿暴力復仇，最後在自家咖啡廳狂捅丈夫50刀，並將其生殖器官「剪斷」丟進馬桶沖掉。仁川法院在開庭審理後，考量到婦人在外遇怒火下衝動行事，昨（23）日判處其7年有期徒刑。女兒與女婿也因協助犯案獲判刑。



根據韓媒《Daum News》報道，檢方調查，58歲的婦人因懷疑老公外遇，暗中透過私家偵探社追蹤行蹤。在看到老公與其他女性幽會的照片後，婦人徹底崩潰，決定展開報復。在去年8月凌晨，帶著女婿與女兒前往自家經營的咖啡廳埋伏。

50刀狂刺、切斷「命根子」丟馬桶

40歲的女婿負責以膠帶捆綁岳父手腳，隨後婦人手持凶器，對著丈夫的臉部、手臂狂刺50下，最後一刀狠狠剪斷其生殖器，並丟入馬桶沖掉。

而37歲女兒的工作，是負責追蹤父親位置並協助犯案。事後在醫院搶救下，丈夫救回一命，但身體多處殘疾。

丈夫求情！妻子被判7年

檢方原先「殺人未遂」起訴，並求刑15年。但在今日法庭上，法官認為，被告主要攻擊的是丈夫的下半身與臀部，並沒有造成致命傷，顯示其無殺人意圖；再者，被告在法庭上宣稱：

我只是想割掉他的性器官，沒想殺他。

事後也讓丈夫自行脫逃；而受害者最終也選擇原諒妻子，求情「不希望妻子受罰」。

法官痛批，被告動用私家偵探、實施殘暴手段，罪行十分惡劣，但考量其因外遇導致衝動犯案且有悔意，最終依「特殊重傷罪」判定被告人妻有期徒刑7年、共犯女婿有期徒刑4年。而女兒協助跟縱監視，則判處罰金300萬韓圜（約1.6萬港元）。

