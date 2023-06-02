大婆帶埋幫手直闖「小三」屋企　欲拖出去問罪極霸氣　真相大逆轉

抓小三竟然認錯人！



近日，大陸一名住在江蘇徐州的女子在網路上爆料稱，一對陌生男女突然闖進家中把她當成小三要拖走，讓她非常害怕。

過了不久這對男女發現他們走錯了樓層，女子根本不是他們要找的「小三」，鬧了烏龍的2人竟然開始辯稱自己是「來問路的」，如此誇張的行徑讓女子氣壞了，發文提醒大家要提高警惕。

還以為是人口販子極力反抗 還嚇到了房中嬰兒（點圖放大看當時情況）：

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陸媒《星視頻》報道，根據女子家中的監視器畫面，這對要抓小三的男女冒充成管理員，向女子謊稱家裡漏水要她開門。

沒想到門一打開，一男一女追進其家中客廳處，2人抓住女子往門外拖拽，女子極力反抗，彼此相互拉扯。

其中闖入的女子不斷地跟女子說要「問你點事」，男子拿手機拍了她還堅稱「你就是小三，要是認錯了就給你磕頭道歉」，被嚇壞的女子只能不斷地要他們「別過來了」，大人的爭執聲還驚動了正在午睡的嬰兒，畫面中還能聽到嬰兒的哭聲。

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沒想到，闖入的男女真的是認錯人，2人走錯了樓層，誤把女子當作是他們要找的「小三」。

2人開始辯稱自己只是來問路的，想拍拍屁股直接走人，女子只能硬拉著2人不讓他們離開。警方接報趕到後，這對男女還謊稱女子誣陷他們，所幸監視器把2人誇張的行徑全都錄下來。

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女子表示，當時只有自己跟孩子在家，以為對方是人口販子，讓她嚇壞了，該對男女最後在派出所拍影片向她道歉。

她也提醒大家，要提高警惕做好防範措施。

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