在YouTube擁有1090萬訂閱的網紅哈桑（Norman Hassan），以拍攝與老虎互動的影片聞名，沒想到日前竟鬧出人命！他為拍攝影片，要求農場工作人員將老虎放出籠舍，不料老虎突然撲向一名19歲員工狠咬，導致對方傷重不治。



網紅拍片釀命案！19歲員工遭老虎猛撲身亡

根據外媒《太陽報》報導，哈桑11日前往巴基斯坦拉合爾市卡納（Kahna）地區一處野生動物繁殖農場拍攝TikTok影片，並要求工作人員將一隻雌性老虎從籠舍中放出。不料拍攝過程中，老虎突然撲向19歲員工塔爾哈（Talha），造成他嚴重受傷。塔爾哈隨即被送往醫院搶救，最終仍因傷勢過重不幸身亡。

網紅哈桑Norman Hassan經常會拍攝一些與猛虎搏鬥的影片：

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而塔爾哈的父親和哥哥也在該農場工作，事發當時就在現場，親眼目睹老虎攻擊塔爾哈的驚悚過程。警方指控，哈桑事後一度謊稱塔爾哈是被狗攻擊，但警方調查後確認，傷口是由老虎造成。

目前，當地警方已逮捕農場負責人及哈桑，這隻老虎也已移交野生動物管理部門處置。警方另正調查農場是否持有飼養老虎的合法許可，以及釐清事件經過。

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