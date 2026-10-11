英國約克郡野生動物園慘劇　男子闖老虎園區遇襲傷重不治｜有片

10月10日，英媒引述警方消息，一名男子進入約克郡（Yorkshire）一間動物園的老虎活動區後遇襲身亡。從網上影片可見，這名男子進入老虎的活動區後，被老虎反覆襲擊，他曾試圖喝止老虎。



英國一名男子闖入動物園的老虎園區後被咬死：

據《天空新聞》報道，10日（周六）下午1時30分剛過，約克郡野生動物園發生老虎襲擊事件，緊急救援人員隨即趕到現場。

南約克郡警方表示，該名男子當場被宣布死亡，家人已被告知。

警方補充說，老虎並「未受傷」，目前仍待在圍欄內，「不會對公眾構成任何威脅」。

位於唐卡士打（Doncaster）附近的約克郡野生動物園（Yorkshire Wildlife Park）早前發聲明表示：「我們的緊急應變機制已立即啟動，緊急救援人員目前正在現場。我們正與相關部門密切合作，以查明事件真相。遊客、員工和動物的安全與福祉始終是我們的首要任務。」

南約克郡警方表示，10日下午接到報案稱，一名男子進入約克郡野生動物園內的老虎活動區。

網上影片可見老虎襲擊闖入園區的男子：

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警方稱，「老虎隨後襲擊了該男子，導致其重傷。雖然救援人員迅速趕到現場，但令人遺憾的是，儘管醫護人員盡了最大努力，該男子仍當場死亡。」

警方和約克郡野生動物園方面表示，動物園已進行疏散，11至12日都將關閉。

據報道，約克郡野生動物園於2009年開業，其宣傳口號為「步行探索野生動物之旅」，園內飼養着獅子、長頸鹿、老虎、豹子和黑犀牛等動物。

約克郡野生動物園內的「老虎王國」：

根據動物園官網介紹，一條300米長的架空步道貫穿「老虎王國」（Land of the Tigers）區域，遊客可在此觀賞到四處漫步的動物。