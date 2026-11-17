曾經轟動全美的「Google華人工程師殺妻案」近日再生波瀾，案件嫌疑人陳立人雖然身陷囹圄，卻在民事法庭上向多家知名金融機構發起了維權索賠。



目前因涉嫌殺害妻子于軒一而被羈押的陳立人，於11月2日正式向加州聖克拉拉縣高等法院提起民事訴訟。被告名單中包括了嘉信理財（Charles Schwab）、發現銀行（Discover Bank）等知名金融與銀行機構。

美國加州聖克拉拉縣高等法院。（Santa Clara County Superior Court）

根據訴訟文件顯示，陳立人指控其在谷歌工作期間積累的近20萬美元（約157萬港元）投資資產，在自己於2024年1月被捕羈押後的幾個月裡（主要集中在2024年3月至7月間），遭遇了未經授權的轉移和變賣：

出售股票：2024年4月8日，其帳戶內的461.891股谷歌股票被出售，套現約7.1萬美元。

資金轉移：4月25日，有8.8萬美元從嘉信帳戶轉入發現銀行；幾天後的4月29日，該筆資金再次被匯至美國銀行的一個未知帳戶。

其他支出：還有部分資金被用於償還汽車貸款、信用卡帳單以及通過Zelle進行轉帳。



陳立人在訴狀中聲稱，自己直到2026年8月才通過對帳發現這些異常交易。因此，他不僅要求追回約14.3萬美元的財產損失，還額外提出了5萬美元的精神損害賠償，總計索賠金額約19.3萬美元。

他認為相關金融機構未能採取商業上合理的帳戶安全保護措施，導致其資產遭到違規處置。

不過，法律界人士指出，目前這些指控僅僅是原告單方面的民事起訴內容，尚無公開判決認定這些交易確屬非法，銀行是否需要承擔過錯責任，以及5萬美元精神損失費是否具備充分的法律依據，仍有待法庭審理查明。

與此同時，陳立人所涉的刑事案件也正處於關鍵節點。今年10月19日的刑事庭審中，其辯護律師正式向法院提出了「案發時精神錯亂」的抗辯，法官隨後安排了獨立的醫學評估，該案的下一次庭審暫定於11月18日舉行。

需要明確的是，民事案件中的資產損失與精神索賠，同刑事謀殺案中的精神錯亂抗辯屬於完全不同的法律範疇，不能混為一談。

一邊是尚未塵埃落定的謀殺刑事指控，另一邊是針對銀行的資產追討與巨額索賠，陳立人再次將自己推上了輿論的風口浪尖。後續司法機關將如何裁決，各界也將持續關注。

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