美國女遭前夫鐵鍊鎖床施暴2年！如廁靠水桶　維修工聞求救聲救人

美國北達科他州驚傳駭人囚禁案件！一名女子疑似遭前夫及其現任女友囚禁長達2年，右腳踝被鐵鍊和掛鎖固定在床架上，女子聲稱自己長期遭到毆打及性侵，不僅無法踏出家門，連上廁所都只能使用房內的水桶；直到一名公寓維修工聽見她的求救聲，才意外揭發這宗案件。



維修工聽見求救聲 驚見女子腳踝遭鐵鍊鎖床

據《紐約郵報》報道，11月3日一名維修工在北達科他州（North Dakota）法哥市（Fargo）一處公寓大樓工作時，突然聽見某間公寓傳出求救聲，進入查看後，赫然發現一名女子被鎖在臥室床上，隨即通報警方。

美國北達科他州一名女子疑似遭前夫及其現任女友囚禁長達2年。（Cass County Jail）

警方抵達後，發現女子右腳踝套著鐵鍊及掛鎖，另一端則固定在床架上，讓她無法自由行動，床頭及床尾均有鐵鍊與掛鎖，其中部分鐵鍊還包覆著泡棉材質的泳池浮條，更令人震驚的是，房間窗戶全被鋁箔紙遮住，床鋪前方還設置一台監視器，疑似用來監控她的一舉一動，警方立即協助女子解開鐵鍊，並透過翻譯服務詢問她的遭遇，隨後將她送往醫院接受檢查。

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2年沒踏出家門 一天只給兩餐、如廁靠水桶

女子向警方表示，她2024年被40歲前夫貝塞里爾（Arturo Calzada Becerril）從墨西哥帶到美國法哥市之後便被囚禁在公寓內，長達2年沒有外出，前夫每天只送來兩次食物，不准她離開房間，就連如廁也只能使用放在臥室內的水桶。女子進一步指控，前夫與其41歲現任女友阿莫萊斯（Erendira Amoles）曾多次毆打及性侵她，甚至曾聯手將她壓制在地上施暴；警方在醫院檢查時也發現女子臉部、手臂及腿部都有瘀傷，額頭也留有疑似遭毆打造成的疤痕。

圖為女子前夫現任女友阿莫萊斯（Erendira Amoles）（Cass County Jail）

面對警方詢問，貝塞里爾承認將女子鎖在房間內，但辯稱是因為擔心她逃跑，並聲稱女子有毒品成癮問題，害怕她再次吸毒；阿莫萊斯則向警方表示自己案發當天因為需要外出接8歲女兒放學，擔心女子趁機逃跑才將她鎖住，兩名疑犯也向警方聲稱曾遭被害女子攻擊，甚至指控她一度持刀威脅兩人。

警方調查發現貝塞里爾與阿莫萊斯及被害人原本都來自墨西哥同一座城鎮，檢方在法庭上指出，受害女子具有美國公民身分，懷疑兩名嫌犯將她囚禁，是為了取得移民身分上的利益。

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貝塞里爾與阿莫萊斯已於6日首次出庭，兩人均面臨綁架罪指控，此外，貝塞里爾還被控涉及家庭暴力傷害，阿莫萊斯則面臨一般傷害罪指控，法官裁定兩人保釋金各為50萬美元，檢方表示隨著調查持續，不排除提出更多罪名；美國邊境巡邏隊也已介入協助調查，兩名疑犯未來可能面臨遣返程序。

這宗案件曝光後，許多公寓住戶對於女子遭囚禁長達2年卻沒有人察覺感到相當震驚，住戶紹爾（Erin Schauer）表示，公寓每天傍晚6時至晚間11時都有保安巡邏，不僅會巡視走廊，也會開車查看各棟建築，因此完全無法想像附近竟然有人長期被關在房內，另一名住戶伯奇（Reed Bertsch）也訝異於兩年來竟沒有人聽見異常聲響。

警方表示，目前正與卡斯郡（Cass County）檢察官辦公室合作調查，呼籲任何知情人士提供線索，以釐清案件全貌。

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