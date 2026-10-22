Google中國工程師殺妻案　陳立人以「精神失常」為由進行無罪抗辯

兩年多前震驚美國矽谷及華人社區的谷歌工程師殺妻案，近日迎來重大司法進展。2026年10月19日，涉嫌毆打妻子致死的前谷歌工程師陳立人（Liren Chen）再次出庭，辯護律師正式提出以案發時精神失常為由進行無罪抗辯。



面對這一辯護策略，法官當庭提醒陳立人，即使最終獲得精神失常無罪裁決，也可能被送往州立精神病院長期接受強制治療，甚至終身無法離開。陳立人通過中文翻譯回答：「明白。」

庭審中，陳立人的辯護律師韋斯利施羅德（Wesley Schroeder）正式提出，將採用「精神失常無罪抗辯」（Not Guilty by Reason of Insanity，簡稱NGRI）作為案件的重要辯護方向。

這意味著，歷經兩年多的司法程序，辯護方開始正式要求法院依據陳立人涉嫌實施犯罪行為時的精神狀態，判斷他是否應承擔刑事責任。

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10月19日的庭審中，法官特別向陳立人解釋了這一抗辯可能帶來的法律後果。

法官提醒他，如果最終被認定因精神失常而無罪，仍可能被送入州立精神醫療機構接受強制治療，甚至可能在那裏度過餘生。隨後陳立人通過翻譯表示自己理解。

這一幕也讓外界再次爭議討論：

以精神疾病為由申請無罪，是否意味著被告可以逃避刑事處罰？

事實上，在加州法律體系下，精神失常無罪抗辯有著嚴格的適用標準。

根據加州法律，辯護方必須證明，被告在涉嫌實施犯罪行為時，因為精神疾病或精神缺陷，無法理解自身行為的性質，或者無法辨別行為的是非對錯。

即使抗辯最終成立，也不意味著立即獲釋。法院可以依法將其送往州立精神醫療機構接受強制收治，後續是否能夠離開，需要滿足相應的醫療評估及司法條件。

如果精神失常抗辯不成立，被告仍可能面臨謀殺罪對應的刑事處罰。

震驚矽谷乃至全球科技圈的「谷歌中國籍工程師殺妻案」，隨著法律程序的推進，更多令人揪心的細節與庭審畫面浮出水面。

這起悲劇發生於2024年1月16日。案發地點位於加州聖克拉拉市（Santa Clara）Valley Way附近的一棟獨立住宅，是夫妻二人於2023年4月以約205萬美元購入的愛巢。

死者于軒一（Xuanyi Yu）與丈夫陳立人均為清華大學畢業生，隨後赴美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）深造，畢業後雙雙入職谷歌公司擔任軟件工程師。

然而，這段外人眼中金童玉女般的婚姻，卻在搬入新家不到一年後戛然而止。

案發地加州聖克拉拉市Valley Way街區附近有很多獨立住宅。（Google Maps）

2024年1月16日，聖克拉拉警方接獲一名華人員工熟人的緊急報警。該熟人表示，前一天晚上曾與陳立人夫婦共進晚餐，當時便發現陳立人的行為極其反常——他長時間一言不發，回答問題極其簡短，整個人精神恍惚。

次日，由於無法與夫妻二人取得聯繫，這名熟人放心不下，親自趕到他們的住宅查看。透過窗戶，他驚恐地看到陳立人跪在屋內，雙手高高舉在空中，一動不動。

警方趕到後破門而入，眼前的景象堪稱人間煉獄：

于軒一倒臥在臥室地板上，頭部遭受嚴重鈍力創傷，早已沒有生命跡象；

臥室的地面、牆壁和房門上濺滿了大量血跡；

而陳立人本人則站在一旁，右手嚴重腫脹、發紫，衣服和四肢沾滿血跡。



當被急救人員問及手部傷勢時，陳立人曾當場供認：自己是用拳頭活活打死了妻子。 聖克拉拉縣地方檢察官辦公室隨即將他以謀殺罪起訴。

隨著案件進入預審聽證階段，檢方在法庭上公開了住宅內的監控錄像，完整還原了陳立人在案發前後的詭異舉動：

凌晨1時04分：廚房燈光關閉。

凌晨4時43分：陳立人身穿特定圖案衣物出現在廚房監控中，疑似正在通話。

凌晨5時16分：他再次出現，此時右手已明顯紅腫。

凌晨5時20分：監控拍到他手持一把電動圓鋸，並將鋸子架在自己的頸部。

早晨8時10分：他又拿出一把尖刀，將刀刃逼近自己的脖子。



這些鐵證展示了其精神狀態的異常波動，但也成為後續辯方律師啟動精神狀態評估的重要切入點。

在隨後的庭審中，辯方律師團隊開始著手引入精神健康抗辯。

多位證人在庭上作證時透露，陳立人案發前曾向身邊朋友吐露過對矽谷大廠「裁員潮」的極度焦慮，擔心自己會失去工作，且認為被裁後很難再找到同等水平的職位。

朋友回憶，他當時已經出現了嚴重的社交自閉和思維遲鈍。

此外，證詞還提到陳立人曾向人承認自己伴有幻聽、肌肉高度緊張等症狀，妻子于軒一生前也曾向閨蜜抱怨丈夫長期遭受嚴重失眠的折磨。

不過，法律界人士指出，這些主觀陳述和病理表現，距離加州法律嚴格的「精神失常無罪抗辯」（Not Guilty by Reason of Insanity, NGRI）標準仍有巨大差距。辯方必須在法庭上證明，被告在作案時完全喪失了辨別是非對錯或理解行為性質的能力。

目前，案件仍在有序的司法審理與聽證程序中，法院尚未對其精神狀態及最終罪名作出最終裁決。一場原本美好的矽谷精英人生，最終以這樣滿盤皆輸的悲劇收場，令人唏噓不已。

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