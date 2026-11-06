紐時高層疑遭華裔岳父母槍殺　警搜出「怨恨照片」與中槍位置相同

美國《紐約時報》遊戲部門高層麥金西（Jonathan McKinsey）9月在加州遭槍殺，其涉案的華裔岳父Shouyong Zhang及岳母Shili Chen目前面臨謀殺指控。美媒11月4日報道，新的法庭文件披露了更多案情，其中警方在搜查這對老夫婦的公寓時，發現四本相簿內有數張被割破與蓄意毀損的麥金西相片，而部份照片上位於胸部與眼部的劃痕，與死者遇害時中槍的位置吻合。



美媒TMZ及電視台KRON 4於5日報道，最新的法庭文件顯示，警方指Shouyong Zhang及Shili Chen當日在美國加州都柏林市（Dublin, California）一個公園輪流用兩把槍向麥金西開火，前者已承認曾對死者開槍。檢察官以一級謀殺罪起訴2人，但兩人均不認罪。

Shili Chen聲稱，她對Shouyong Zhang在公園與麥金西見面的計劃毫不知情，並指他先向死者開槍時，其本人還坐在車內。

然而，監視器畫面顯示，她曾走到倒在地上的麥金西面前開了至少7槍。對此，Shili Chen的辯護律師指，她開槍射擊麥金西只是因為她聽到了槍聲，擔心Shouyong Zhang有危險。

辯護律師亦表示，控方或會試圖指控Shili Chen才是真正的兇手，但這與事實不符，因為她在到達現場之前，Shouyong Zhang已向麥金西的胸部和頭部開了好幾槍。

對於警方搜出的照片證物，辯護律師提到警方已得出結論，認為相關證物表明Shouyong Zhang早有預謀犯案。

法庭記錄顯示，身為跨性別男性的麥金西生前曾指控其岳父母有恐跨性別立場，而麥金西與此前已分居的妻子Candice Jang則互相指控對方虐待兒童和實施家庭暴力。案件的預審聽證會將定於23日舉行。

2026年9月26日，美國《紐約時報》遊戲部門高層麥金西（Jonathan McKinsey）在加州遭槍殺。圖為死者麥金西。（linkedin截圖）

法律分析師Steve Clark曾告訴KRON4電視台，這宗謀殺案表面上看起來很離奇，但它似乎是一宗有預謀、私人復仇式的謀殺案。