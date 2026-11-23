巴西東南部近期發生一起驚險事件，一名48歲男子遭45歲妻子持刀刺入頸部，造成下巴骨折。男子送醫後拍攝的X光片也令人震驚，可以看到刀刃從頸部側面穿入，並從嘴邊露出，距離頸動脈僅約1cm，所幸沒有傷及重要血管，男子經過手術後奇蹟般撿回一命。他的妻子則因涉案遭到逮捕，目前警方也正進一步調查案情。



巴西男遭妻子持刀攻擊 刀刃從頸部穿出他嘴邊

《太陽報》報導，事情發生在巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）馬沙杜（Machado），死裡逃生的48歲男子亞歷山德羅（Alessandro José de Oliveira），於當地時間14日凌晨遭妻子攻擊。事發後，亞歷山德羅被緊急送往醫院，45歲妻子則因涉嫌傷害而遭到逮捕。

巴西一名48歲男子遭妻子持刀刺入頸部，送醫後拍攝的X光片也令人震驚，可以看到刀刃從頸部側面穿入，並從嘴邊露出。（Instagram@rommelcarneiro.cirurgia）

報導指出，這起攻擊造成亞歷山德羅下巴骨折，刀子從他的脖子側面刺入，並從嘴邊穿出。幸運的是，刀刃並未傷及頸動脈。亞歷山德羅被送往阿爾齊拉維拉諾醫院（Alzira Velano Hospital）後，X光片顯示，一把刀深深插在他的頸部，刀刃距離一條重要動脈僅不到半英吋（約1.27cm）。

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醫師驚險完成手術

外科醫師面臨一項棘手手術，必須在不造成進一步傷害的情況下取出嵌入頸部的刀片。參與手術的外傷外科醫師卡內羅（Rommel Carneiro）透露，亞歷山德羅當時距離死亡僅一步之遙。他表示：

幸運的是，刀子差不多偏離最重要的血管1cm，沒有傷到頸動脈，我們及時控制了出血並完成手術。

卡內羅指出，手術最主要的目標就是取出刀子，同時避免造成進一步傷害，而醫療團隊成功完成了任務，他並表示，這是整起案例中最重要的部分。據報導，亞歷山德羅術後在加護病房住了2天，並於19日出院，目前在家休養。不過，醫師仍持續觀察他的恢復情況，避免刀傷引發感染。

據報導，亞歷山德羅（圖中）術後在加護病房住了2天，並於19日出院，目前在家休養。不過，醫師仍持續觀察他的恢復情況，避免刀傷引發感染。（Instagram@rommelcarneiro.cirurgia）

卡內羅後續也在社群平台分享病患康復的消息，形容這是一次「真正的重生」。警方則持續調查案件經過，軍警表示，亞歷山德羅的妻子事發後已遭拘留，但據稱她在接受訊問時說法前後不一。

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