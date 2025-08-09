湖南女35層樓墮樓墜落地面　搶救50天竟奇蹟生還　醫生曝3大關鍵

內地湖南一名27歲女子從35層高樓墜落後奇蹟生還，經過醫療團隊50多天的努力及10餘次手術後，目前已恢復意識能以書寫方式溝通。



醫生表示，這起罕見的墜樓生還案例，歸功於患者年輕體魄、快速就醫，以及現場植物的緩衝作用。

根據《紅星新聞》報導，內地中南大學湘雅三醫院重症醫學科副主任醫生邢偉表示，2025年6月10日清晨5時許，這名女子被送進醫院時，全身多處重傷，包括顱內出血、腦挫裂傷、鎖骨骨折、骨盆多發性骨折，同時合併肝臟破裂、腸穿孔等危及生命的症狀。

醫院立即啟動綠色通道，在不到1小時內完成各項檢查並進入手術室。首次手術持續約14小時，由麻醉科、骨科、肝膽外科、胃腸外科、泌尿外科、神經外科、胸外科等多位專家共同參與搶救。

邢偉指出，這次搶救成功的三大關鍵包括：患者年輕且生命力旺盛、從墜樓到送醫只用了約10分鐘，以及墜落過程中獲得植物緩衝。據了解，女子墜落時，先被一棵約4公尺高的樹木攔截，隨後落入灌木叢中，這兩次緩衝大幅減緩了衝擊力道。

經過醫療團隊50多天的持續治療，該名女子已完成包括骨骼修復、清創等10餘次手術。邢偉表示，目前患者主要器官功能已恢復正常，四肢活動沒有太大問題，且能透過書寫表達想法。截至7月31日，患者已轉入燒傷整形科進行後續治療。

據《三湘都市報》報導，事發地點位於一處擁有9棟43層住宅大樓的社區，該女子與男友合租在6棟35樓。有居民表示，事發當時曾聽到其男友大喊救命。對於墜樓具體原因，醫療團隊表示並不知情。

邢偉特別提醒，高空墜落對生命具有重大威脅，這樣的生命奇蹟難以複製。他呼籲民眾在高處應特別注意安全，若發現墜樓事件，應立即撥打急救電話，切勿隨意移動傷者，以免造成二次傷害。

