39歲男海南踩果皮墮海漂流6日6夜　狂被水母螫咬靠食生蟹奇蹟生還

據內媒6月21日報道，39歲的廣西商人秦劍平近日在海南海口的海邊散步，不慎踩到瓜果皮落水被沖入大海。整整六天六夜，他沒有任何救生設備，靠意志和求生本能苦苦支撐，硬是從海口一路漂到了澄邁，直到遇到兩位澄邁橋頭鎮漁民才獲救上岸。獲救後的秦先生向記者講述了自己的七天漂流經歷。



秦劍平是一個出生於廣西桂林的商人，5月底，他到廣東出差，結束後就想去不遠的海南海口玩一下。

秦先生獲救後。（抖音@朋友別哭）

5月27日晚，他開車到海邊散步，站在防護堤上與朋友打了一個小時電話討論生意，不知不覺拐了一個彎，走到了遠離遊客聚集區的僻靜處，踩到了一塊瓜果皮，不慎墜入海中。

剛落水的時候，秦劍平希望海上的巡邏船能發現他。然而，他想往逆着潮水的方向游一點，一個浪頭把他推回原地甚至更遠。海岸越來越遠，一晃就看不見了。

廣西男子墮海漂流▼▼▼

+ 2

秦劍平一度嘗試節約體力，在海面上儘量平躺下來，但海水會進入他的口鼻。他決定身體直立，四肢以近似心跳的頻率在水裏一伸一縮，能保持平衡，他想要等到風平浪靜的時候再嘗試游回去。

天亮了，秦劍平的雙眼和鼻孔露出水面，他好像看見了一艘海警船，還有一架摩托艇，上面有人站着衝浪。他感到這些船離自己有七八百米。他嘗試了一下，游不過去。

你越是游，那個水越是打着你，漂到更遠。 秦劍平

他在海中清醒地努力了兩天。第三日，他看見有一條大客輪開來，船的兩側，海水往相反的方向打開，把漂在幾百米外的秦劍平推走。秦劍平脱下自己的內褲揮舞，但船製造出的浪太高，遮住了他。

漂浮在海面上的秦劍平逐漸精疲力盡，感到自己不可能靠游泳上岸。他印象裏，有整整兩天時間沒見一條船經過，內心也不免感到焦慮。海水極冷。他怕自己凍僵，違背一開始不允許自己喝海水的想法，開始喝海水。喝下水之後，過大約半小時，他蜷縮起身體，盡力感受自己滾燙的尿液，用來給身體回暖。

漂浮在海面上的秦劍平逐漸精疲力盡。（示意圖，Unsplash@Conor Sexton）

在海水中度過了第三個白天，他不知道潮水要把自己帶去哪裏。傍晚，他看見不遠處有一個浮在水面的球，是漁民用來標記海洋位置的浮標。他爬上了浮球，坐在兩根塑料管之間。他感到這浮球載上他之後，左搖右晃，但他實在睏倦至極，兩手抱着浮球上的塑料管就睡着了。他甚至開始做夢，夢見自己在家、在談生意……他無意識地鬆開了抱着塑料管的手，浮球立刻往一側翻倒，他落入夜間的海水。

天又亮了。秦劍平已沒有力氣游泳，他想，「越游越死」，只能順從海洋。直到第五天，他又看見了浮球。這些球用麻繩拴在一起。他張開雙手全力抓住麻繩，但他在海水中浸泡了數日的皮膚變得脆弱。麻繩在海潮裏的運動速度很快，彷彿變得鋒利，把他的手勒出了一個傷口。他沒有力氣再嘗試爬上浮球休息。

飢餓感襲上心頭。他看見浮球泡在水中的部分長了水草和藤壺，就像是浮球的底部長出的痂。他先是拔下水草來吃，再開始捉這些水草之中的小螃蟹，塞入嘴裏嚼爛嚥下。很難說這些東西有什麼味道，他的嘴也已經被泡爛了。

秦先生開始捉小螃蟹，塞入嘴裏嚼爛嚥下。（示意圖，Unsplash@Gabriel Cattaruzzi）

他吃了二三十隻小螃蟹。然後沿着麻繩爬去另一個浮球，那個球上的螃蟹更多，足有四五十隻。他把它們全吃掉了。吃完這些螃蟹，秦劍平感到自己抓不住麻繩。水流太大。海上漂流幾日，一直出大太陽，水裏冷，強烈的陽光曬得人眩暈。

這時候，秦劍平的一部分大腦感傷着過去，另一部分在想：「不能把攤子丟下了，一句話不留。」他說：

我還有好多事沒完成。除非一點力都沒了，否則我一定要搏一搏。

黑暗降臨，水母又出現了。秦劍平對記者說，他至今也不知道這些水母究竟長什麼樣，只知道它們背上發光，觸角吸在他身上。他把這些水母的觸手掐斷，水母殘肢黏在他的身體上，被蜇的部位又辣又痛。

他逐漸昏迷，忘記時間。據他轉述，6月2日上午，兩位海南澄邁縣漁民鄭世忠、符廷三駕船經過附近，他聽到「呼呼」的聲響。當時他的腦袋幾乎浸入水裏，「呼吸不過來，死命要把水吹出去」。兩個漁民把這個周身全黑的人拉上了船。當時的秦劍平基本沒有意識，他的兩側腋窩都爛了一大塊，但漁民拖他的胳膊時，他不知道痛。兩位漁民用幾件厚衣服裹住他。他止不住地顫抖。

兩位漁民用幾件厚衣服裹住他。他止不住地顫抖。（CCTV中央電視台）

墜海6天6夜，秦劍平漂出去太遠，船開回岸邊花了一個半小時，登陸點距離他落水的地方，陸路足有六十公里。

隨後，秦劍平被送進了ICU。秦劍平恢復極快，6月3日就轉入普通病房，7日由親友照護着，坐自己的車經由輪渡回廣西。6月10日，他感到周身很癢，一邊撕自己身上的死皮，一邊對記者說：

我不是一個病人。

這些天，他的手機掉海裏了，就用老婆的手機忙着接洽生意、給工人發工資，回到日常的風浪之中。區別在於，現在他有家人在身邊了。

【延伸閲讀】美國度假村5歲男童突遭蟒蛇狂咬致毀容 專家：蜕皮期攻擊性增強