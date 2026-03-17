紐約的士失控衝撞雜貨店　1女子遭鏟飛消失　奇蹟生還原因曝光

美國紐約曼哈頓下東區14日下午發生一宗恐怖意外。兩名年輕女子在街角雜貨店外行走時，突遭一輛失控加速的士猛烈撞擊。其中一人被撞飛至地下室，另一人則重摔在人行道上，現場玻璃、鮮花散落一地，景象駭人。



女子遭撞飛消失！地下室傳出呼救聲

根據《紐約郵報》及監視器畫面顯示，事故發生在里文頓街（Rivington St.）與埃塞克斯街（Essex St.）交界處。一輛的士轉彎後突然加速，直衝人行道撞上兩名20多歲的女子。

美國紐約14日發生驚悚車禍，一輛的士失控衝上人行道，猛烈撞擊一間雜貨店及站在門外的2名女子，的士不僅將兩人直接撞飛，車頭更重創店面正門，現場一片狼藉。（圖/翻攝自X@WashingtonAmerica.Net）

極驚險監控畫面曝光：

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衝擊力將一名女子直接拋入熟食店外「開著的地下室貨梯口」，另一人則躺在車旁。事發當下朋友與目擊者瘋狂尋找消失的女孩，直到地下室傳來微弱聲音回應：「我就在這兒！」眾人才鬆了一口氣。

乘客目擊驚悚瞬間：前一秒還正常行駛

當時坐在車內的乘客布倫娜（Brenna）表示，原本一切正常，的士卻突然失控撞進花店。她驚恐憶述：「我們完全不知道發生了甚麼，直到下車才發現有人被壓在車下，還有人倒在地上。」

雜貨店老闆伊斯蘭（Karim Islam）雖因店面受損嚴重，但仍慶幸表示：「每個人都平安，這是最令人開心的事。」

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警方調查進度：排除刑事動機、3人送醫狀態均良好

紐約市消防局（FDNY）指出，這宗意外共有三人送院救治，雖然傷勢令人恐懼，但所幸均無生命危險，預計能夠完全康復。警方目前已排除刑事犯罪可能，初步認定為單純的交通意外。

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