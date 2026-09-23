日21歲女警偷食人夫同事　深夜警局激戰、車震　遭正妻揭發下場曝

日本兵庫縣警局爆出1宗警界不倫醜聞。隸屬同一警局生活安全部門的29歲已婚男巡查長，與同部門21歲女巡查發展出不倫戀情。2人多次利用深夜值勤的休息時間，在警局內部辦公室以及男巡查長的私家車內發生性行為。男巡查長外遇遭妻子揭發後主動向領導自首，兵庫縣警局已於9月11日對2人處以扣薪處分。



隸屬同一警局生活安全部門的29歲已婚男巡查長，與同部門21歲女巡查發展出不倫戀情。（AI生成圖片）

2人趁深夜執勤休息時間偷情

據日本媒體綜合報道。涉事的男女警察同屬於兵庫縣西部某警局的生活安全部門，2人為上下級關係。2025年11月至2026年7月，2人多次利用深夜及凌晨值勤時的指定休息時段，在警局內部的辦公室以及男巡查長的私家車內發生性行為。此外，2人更於工作時間利用通訊APP頻繁進行私人互動，平均每日私訊往來高達160條。

2025年11月至2026年7月，2人多次利用深夜及凌晨值勤時的指定休息時段，在警局內部的辦公室以及男巡查長的私家車內發生性行為。（AI生成圖片）

男巡查長妻子於2026年6月發現其偷食，男巡査長隨後主動向警局領導報告此事，兵庫縣警方遂展開內部調查。（shutterstock）

妻子揭發婚外情 男警主動向主管報告

男巡查長妻子於2026年6月發現其偷食，男巡査長隨後主動向警局領導報告此事，兵庫縣警方遂展開內部調查。2026年9月11日，兵庫縣警局正式公布懲戒結果，29歲男性巡查長與21歲女性巡查，被處以為期3個月、扣減薪酬10%的處分。

（綜合）

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