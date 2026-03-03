台基隆警所長示範「口水洗車」極端教學惹眾怒　涉職場霸凌遭申誡

警界霸凌？台灣基隆市第一分局忠二路派出所徐姓所長，於上個月底（2月27日）指導新進同仁清洗警用機車時，為強調車輛整潔度，竟當眾採取「吸吮手指沾滿口水、塗抹機車後再放入口中」之極端且不衛生動作，並指示另一位同仁近距離錄影、質問「學校沒教洗車嗎？」等語。該影片流出後，其不雅行為與高壓指導態度引發社會觀感不佳及網民強烈批判，質疑徐姓所長涉及職場霸凌。



分局深夜震怒嚴予處分

針對此爭議影片，基隆市警察局局長及第一分局長於2日晚間親自前往忠二路派出所對徐姓所長進行嚴厲訓斥。分局表示，徐所長雖係因年度裝備檢查求好心切、欲以身作則，但其示範動作極為不雅且過程態度欠佳，嚴重損害警察形象。分局決定予以申誡處分，並責令其深刻檢討領導技巧，嚴防再有類似情事發生。

網民酸諷與負面觀感

適逢3月2日為徐姓所長生日，第一分局臉書專頁湧入大量網友調侃。網友紛紛留言質疑：

「所長手指頭舔完了嗎？」

「機車洗乾淨了嗎？」



並諷刺此舉可做為案例教學，教育警界如何以「口水洗車」。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】