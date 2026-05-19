台警醉酒騷擾泰女　波蘭記者救人反遭追打　被捕稱斷片卸責遭記過

台灣西門町商圈發生一起糾紛事件，一名波蘭籍記者因熱心協助遭騷擾的泰國籍女學生，反遭兩名男子追逐攻擊。經警方調查，鬧事者之一竟是萬華分局行政組的王姓巡官，目前已依社會秩序維護法偵辦，並遭記過處分。



事發地點位於人潮眾多的台灣西門町商圈，該區域向來是外國遊客熱門景點。當時一名穿襯衫的男子不斷對泰國籍女學生大吼大叫，被一名來逛街的波蘭籍記者目睹此景，主動上前協調。

台灣西門町。（台灣交通部觀光局）

這名波蘭男子曾於2001年擔任波蘭議員辦公室主任，2018年出任波蘭總理秘書，後來回到波蘭旅遊組織擔任負責人，於阿姆斯特丹分部開始與荷蘭媒體合作。然而他的善意與熱心，介入協調，卻公親變事主，慘遭拉扯追打。

波蘭記者熱心助泰籍學生 遭萬華警攻擊

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警方獲報到場處理後，赫然發現鬧事者之一竟是同仁。涉案的王姓巡官年約50歲，刑事出身，多年來在偵查隊擔任偵查佐，去年夏天升任巡官後調至萬華分局行政組，負責國賠及訴願等業務。事發當天他休假與朋友聚餐，疑似酒後情緒失控，沿街追逐外國人並伸手拉扯欲理論。

波蘭記者（右黑衣男）熱心救泰國籍女學生，反遭警察（左襯衫男）追逐攻擊。（Kanal Zero from Poland.）

涉擾泰籍學生追逐波蘭記者！萬華分局巡官遭「記過」處分

萬華分局督察組長林聖崴表示，針對王姓員警的行政責任，分局將從嚴議處，已報請記過處分核備。令人諷刺的是，王姓警察平日處理法規相關業務，理應對法律相當熟悉，卻在這次事件中嚴重失控。據了解，他被帶回派出所後推託什麼都不記得，但現場監視器已完整記錄事發經過，相關證據確鑿。

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