滑板車騎行者無視軌道上有疾馳而來的火車，強行闖過去，驚險與火車貼身擦過！也幸運逃過一劫。



根據一段由波蘭區域鐵道運營商（POLREGIO）的安全警示貼文和影片，展示了這個驚險一幕，並警示公眾切勿拿自身生命開玩笑。根據貼文表示，行駛在科沃布熱格（Kołobrzeg）至甚切青（Szczecin）的路線，一列波蘭區域鐵路列車車載鏡頭拍下此令人冒冷汗一幕。

一名滑板車騎行者在即將駛過的火車正前方強行闖入鐵路平交道口，並沒有在「STOP」標誌前面停下，完全無視交通規則，最終驚險躲過一劫。該公司警告說，「STOP」標誌和紅燈絕非僅僅是建議，而是必須無條件停車的強制命令。如果發生緊急情況，火車根本無法原地直接剎車，它的制動距離可能長達數百米。

貼文也表示，根據統計，僅僅今年初至今，鐵路道口事故就已經造成 33 人死亡、27 人重傷。「這類事件不僅帶來喪失生命或健康的風險，還會引發其他嚴重後果，包括列車延誤、耗資巨大的緊急救援行動，及列車車體受損被迫送修等情況」，「這也會導致列車無法正常提供服務，再怎麼趕時間，也不值得這樣冒生命危險。」這名騎士的行為也引起網友們的抨擊，認為這種情況下不可能看不到火車將近：

這種行為純粹愚蠢！

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