一家四口坐電動滑板車　2大2小逼小座椅　穿梭行人路及馬路極危險

在香港，任何人均不得在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，惟最近有網民在社交平台分享照片，顯示有一家四口同坐在電動三輪滑板車過馬路，又在行人路上行駛，一男一女連同2名小孩擠迫地坐在狹小的座椅，在馬路和行人馬上穿梭，讓樓主不禁吃驚表示，「電動車幾時放寬咗可以喺香港馬路上行駛？」。



一家四口坐在電動三輪滑板車過馬路，又在行人路上行駛，一男一女連同2名小孩擠迫地坐在狹小的座椅。（Threads「hp1103121」圖片）

一家四口坐電動滑板車

樓主在社交平台Threads上發文和上傳照片，顯示1名男子駕駛着電動三輪滑板車，該輛滑板車設有座椅，除了男子，車上還有1女子和2名小孩。照片可見男子駕駛着該輛電動三輪滑板車過馬路，其後駛上行人路。在電動滑板車的後方放有一拐杖，未知涉事男女中是否有人行動不便。

網民：幾時拉晒呢啲馬路炸彈？

帖文引來不少網民討論，紛紛指現時電動單車和滑板車在香港愈來愈常見，不但對其他道路使用者構成危險，而且違法，留言稱「單車徑、－般路面姑且也希望放寛，馬路就不宜！而且要限速」、「後生時有腳唔用，老時想用都用唔到」、「而家周街都係」、「會唔會過份咗啲啊？揸電車仲要坐一家人？」、「幾時拉晒呢啲馬路炸彈？唔該唔好害馬路上嘅司機」、「遲啲上埋高速公路」。

法例禁使用未經記之電動可移動工具

電動可移動工具不宜與一般汽車共同於路面上使用，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款一萬元及監禁12個月。