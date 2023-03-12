日本女墮軌遭撞死 7輛列車駛過無人察覺 遺體隔日發現
撰文：TVBS新聞網
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日本大阪近日發生一宗離奇案件。1名電車駕駛員昨（11）日早上在羽倉崎車站軌道旁，發現一具女性遺體。工作人員調出監視器後，驚覺該女子於10日晚間就不慎摔落月台，後來陸續有7輛列車駛過，卻沒有人察覺女子的存在，使女子的遺體至隔日才被發現。
綜合日媒報道，當地時間11日早上6點45分左右，在大阪府泉佐野市南海本線羽倉崎車站，一名普通電車的駕駛員，發現有名女性倒在軌道旁，當場確認死亡。車站人員調出車站的監視器後，發現該女子於10日晚間11點半左右，疑似不慎摔落月台。後來陸續有7班電車經過，都沒有人察覺到女子的存在。
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南海鐵道表示，女性跌落月台後，當天包括末班車在內，總計有2班特急和2班普通電車行駛過該路線。11日首班車後，在1班急行、2班普通電車行駛後才發現死者遺體。這段期間內，電車駕駛員和車站人員都沒有回報異常。
泉佐野警察署指出，在意外現場附近發現女子的錢包和卡夾。從裡面的駕照判斷，死者為大阪府高石市的48歲上班族。警方正在調查落軌女子，是遭到哪一班電車撞擊導致身亡。
據報道，這宗意外使日本南海本線自11日早上起，電車於羽倉崎至和歌山市車站之間暫時停駛，導致1萬人受到影響。
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