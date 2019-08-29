【暗瘡治療】卸妝不乾淨、捱夜易生青春痘　含藥痘痘貼無療效？

你也曾使用痘痘貼來解決青春痘的困擾嗎，若處理不當，恐會導致發炎更加惡化；台灣開業皮膚科診所院長趙昭明醫生表示，痘痘貼主要是用於隔離外在髒污、吸附傷口分泌物、物理性防曬與遮瑕的人工敷料，適用於有傷口、或可看見膿頭、只需青春棒輕輕壓擠，就流出膿液的青春痘類型。

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愛吃甜食又熬夜 青春痘恐找上門

趙昭明指出，青春痘主要是因毛孔阻塞、受荷爾蒙影響造成皮脂腺分泌旺盛，或喜愛生長於油脂分泌旺盛處的痤瘡桿菌過度繁殖，種種原因導致的發炎反應，尤其若愛吃甜食或炸物，或熬夜、壓力等因素，就會促使青春痘生長；他強調，連卸妝或清潔沒做好、甚至用到不適合的保養品，也會因阻塞毛孔造成皮膚發炎，因此做好每日清潔才是遠離青春痘的關鍵。

不見膿包卻有紅腫青春痘 建議可就醫治療

趙昭明進一步解釋，通常黑、白頭粉刺，屬於尚未發炎的輕度青春度，可透過A酸、水楊酸擦拭，加速角質代謝，降低發炎機率，但若摸起來有紅腫現象的青春痘，則為中度以上，而沒有化膿，卻有微突發紅的中度丘疹型青春痘，以及看不見膿包，卻能看見紅腫的重度囊腫型青春痘，就屬發炎反應，建議就醫治療。

治療青春痘約2至3個月 需多點耐心

趙昭明提醒，若是因油脂分泌過剩，早晚可用清潔劑和涼水洗臉，若已長青春痘，則需正常清潔，但皮膚若已經發炎，千萬不要用力搓揉，應注意防曬、避免色素沈積；他呼籲，成人可能因工作壓力，或女性因經期受荷爾蒙影響等因素長出青春痘，若已嚴重出現發炎反應，建議可就醫治療，治療療程約2至3個月，只要多點耐心，一定能遠離青春痘。

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