【職場健康】工作壓力大易長暗瘡　中醫：嚴重者連頭皮和後頸都有

壓力大是不少疾病的元兇之一，其中一個常見的問題就是暗瘡（又名壓力瘡)。由於暗瘡會影響儀容，不少打工仔都非常介意；如果情況嚴重，更會以口罩或濃妝遮掩，不過，這些做法分分鐘會令問題加劇，令人更加懊惱。 要消除壓力瘡，必須由根本解決，01職場今次邀請了位元堂中醫師陳少伯，為受壓力瘡困擾的打工仔提供相關解說及建議。

陳少伯醫師指，血氣差者較易長壓力瘡，他們常壓抑內心情緒，造成肝鬱。（盧翊銘攝）

不少打工仔都受壓力瘡困擾，例如剛畢業踏入職場的年輕人或多或少都希望闖一番事業，不過，理想與現實難免有落差，日復日的工作或逐漸磨滅他們的熱情，最後變成一個普通打工仔，以致內心鬱結。此外，有些打工仔受人際關係困擾，例如被同事杯葛、被上司針對等，令他們產生巨大的壓力。再者，香港人工作時間長，超時工作已是「家常便飯」，私人時間減少變相減少了娛樂和舒壓的機會。

長時間受壓，容易引發壓力瘡。壓力瘡出現的部位不一，常見於額頭和面頰。如果暗瘡集在額頭，中醫認為多與「心火旺」有關，由於心主神明，一切神志活動都會影響心。部分壓力瘡會出現在左面頰，因壓力問題會影響肝臟疏泄氣機的功能，《黃帝內經·刺熱篇》中指出：「肝熱病者，左頰先赤。」

暗瘡主要分為三大類型：（按圖了解）

1. 【囊性痤瘡】屬炎性痤瘡的一種，出現主因大多是內分泌失調、皮脂分泌過多以及毛囊內微生物感染。（GettyImages/VCG）

陳醫師指，血氣差者較易長壓力瘡，他們常壓抑內心情緒，造成肝鬱。與一般熱氣而出現的暗瘡不同，壓力瘡瘀黑紅腫，濃頭較少。它們沒有特定出現的位置，有嚴重的病人除了臉部，其頭皮及後頸位置亦有長暗瘡。

陳醫師建議，打工仔可透過多做運動、與朋友傾訴等方式，抒發內心的鬱悶。女性可飲用玫瑰花茶疏肝解鬱，舒緩負面情緒；男性則可飲用花旗參茶，或用石斛煲水或湯。

陳醫師指，連翹（左）、生地（中）、雞血藤（右）分別可清熱解毒和去瘀血，很多時會用於治療壓力瘡。（盧翊銘攝）

其他預防暗瘡方法：（按圖了解）

1. 【不要狂洗面】如果洗面太勤以及太用力，容易損害皮膚的天然保護屏障，削弱皮膚的免疫力，令炎症加重，往往弄巧反拙。（VCG）

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