【牙齒護理】喝凍飲牙齒酸痺又關洗牙事？　認清牙齒敏感3大原因

牙齒敏感有多痛苦？每逢遇上太冷、太熱或太甜、太酸的食物飲品，無論多想吃，都可能因為怕刺激牙齒造成痺痛而卻步。原來香港有一半甚至以上的成年人有牙齒敏感的問題。究竟牙齒敏感的真正原因是什麼呢？不少人勤力洗牙，會否反而因此令牙齒變得更加敏感呢？ 撰文： 牙科醫生張嘉熙

牙齒敏感令人吃東西時也要諸多避忌，美食當前都沒有心情品嚐。（priscilladupreez/unsplash）

「醫生，我食親凍嘢啲牙都好痺，而家連凍少少嘅水都唔敢飲，氣都唔敢大啖唞，點算好啊？」相信不少人都有每逢牙齒受到刺激，例如刷牙、漱口，甚至接觸冷、熱以及酸味、甜味的食物或飲品時，牙齒就會產生尖銳酸痛感的經歷，連進食的樂趣都喪失了，這就是我們常說的牙齒敏感。

於日常診症中，牙齒敏感可算是其中一個最常見的問題。根據衛生署的口腔健康調查報告，香港有一半甚至以上的成年人有牙齒敏感的問題，可見情況十分普遍。不過，除非情況嚴重，一般人都很少單單因為牙齒敏感而求診。

牙齒結構（衞生署口腔健康教育組網頁）

牙齒敏感源於琺瑯質受侵蝕

牙齒的外層結構為琺瑯質，具有保護作用，而底下一層則為象牙質，裡面的微細管道連接到牙髓中的神經線，因此象牙質暴露出來後，一遇刺激，牙齒便會出現敏感，常見原因包括蛀牙造成的齲洞深度已接近象牙質，或牙周病令牙齦萎縮導致牙根外露。

不過，除了牙齒生病，日常生活的許多壞習慣其實也關事，如刷牙過份用力、口腔衛生差、經常食用酸蝕性食物、磨牙等，都會導致牙琺瑯質受損，造成牙齒敏感。

（慎入！）按圖看看壞習慣如刷牙太用力及磨牙對牙齒造成的損害：

為何洗牙後感覺更敏感？

知道病因後，有人就質疑「洗牙」或會洗走琺瑯質，認為牙齒是「愈洗愈衰、愈洗愈敏感」， 甚至堅拒洗牙。其實這是一大誤解！

人們為什麼會有愈洗愈敏感的感覺？其實因為有時牙石及腫脹的牙齦會「意外」擋著象牙質的微細管道，掩藏了本該出現的牙齒敏感，而當牙石清除後，暴露的象牙質再沒被遮擋，同時牙齦亦隨著牙石的清除逐漸消腫，令象牙質暴露多了，出現牙齒反而變得敏感的錯覺。

洗牙可使牙齒回復乾淨和平滑，但不少人對過程相當害怕，亦有人質疑洗牙影響牙齒健康。（VCG）

若是如此，不洗牙豈不是可避免牙齒敏感？當然不是！一般這種情況造成的牙齒敏感，其實在過一段時間後就會慢慢習慣及改善，有需要更可以使用抗敏感牙膏幫忙緩和。反而，若一直諱疾忌醫，牙齒的問題隨時會愈積愈多。不少病人都是在當感到問題出現未有及時求醫，終於決定狠下心腸去處理時才發現原來早已錯過治療的最佳時機，結果拔牙就成了唯一的選擇。

因此，若想維持一口健康的牙齒，就絕對不能忽略定期檢查及洗牙的重要性。

醫生 Q & A ： 問：洗牙應該每隔多久才是合適？ 答：一般建議一年或半年洗一次已經足夠，但可視乎每個人需要調較，例如若有口腔衛生問題較多者可以再頻密點。