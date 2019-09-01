【健康百科】含炭牙膏刷牙更乾淨牙齒更白？　牙膏成分最重要是…

隨著網絡越來越發達，也瘋傳更多奇怪健康小貼士，例如芫荽塞鮑調經、吃自己胎盤進補等等，大部份實際上都危害健康，而最新加入這個清單的就是含炭牙膏！

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自2016年起，備長炭、活性炭成為網絡「呃 like」的食品，市面上有甚麼備長炭、活性炭麵包、意粉，甚至是黑炭雪糕。其他炭產品方面就以牙膏最多，這些含炭牙膏聲稱可更深層清潔牙齒，口腔更為健康，更甚的就指比正常產品有更好美白作用，又或可以「排毒」。

不過最新刊於《自然》旗下《英國牙科期刊》的研究直指，這些產品只屬迎合潮流的市場推廣噱頭，而且可能會更易引致蛀牙及牙漬，這些都不是你想用牙膏時遇到的情況。

團隊引用了一份審視報告的說法，指現時未有足夠證據證明，市面出售的含炭牙膏有所謂的健康或外觀益處，或達到安全要求。該報告分析了截至 2017 年的 118 份研究，當中涉及 50 款來自不同地方的含炭牙膏。

這種『直到被證明錯誤前仍是科學聲稱』的態度，比經證實、以證據為基礎的推廣更受歡迎。（Goby/Unsplash）

到底這些牙膏聲稱有甚麼健康或外觀上的益處？ 96% 聲稱可以美白、 46% 稱可排毒、 44% 指可以殺菌，強化牙齒的則有 30% ，還有 28% 稱產品可減低牙齒磨蝕。團隊在研究如此寫：「這種『直到被證明錯誤前仍是科學聲稱』的態度，比經證實、以證據為基礎的推廣更受歡迎。」

團隊更發現， 92% 被分析的含炭牙膏都缺乏氟化物 (flouride) 。氟化物雖然在高劑量下是有毒，但在適當的低劑量，可預防註牙，以及有再礦化琺瑯質的效用，能鞏固及強化牙齒，所以絕大部份珍牙膏都有加入氟化物。

即使剩餘 8% 含炭牙膏含氟化物，研究卻顯示因為活性炭的極高吸收能力，氟化物以及其他任何活性離子都可能會失去其潔淨牙齒的化學能力。

另一個問題是，這些牙膏含的炭顆粒可能會在刷牙時，造成遠高於正常牙膏造成的牙齒磨蝕，危害琺瑯質與牙肉健康。

牙膏含的炭顆粒可能會在刷牙時，造成遠高於正常牙膏造成的牙齒磨蝕，危害琺瑯質與牙肉健康。（Adrien Olichon/Unsplash）

當然炭作為潔齒成份並非新鮮事，早在古希臘時代以及其他古文明已有，但現代加炭牙膏真的不比含氟牙膏好，所以如有甚麼牙齒健康、美白等疑問，還是與牙醫商討，不要亂試新產品，真的會隨時影響健康。

作者簡介：小肥波

販賣腦汁維生的蛋散。文章散見於不同網絡媒體。著有《養生大謬誤》。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「備長炭牙膏只是噱頭 無助美白牙齒、防蛀牙」​】

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