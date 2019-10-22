【濕疹皮膚】類固醇藥膏如何選？　濕疹用藥膏留意3大重點

踏入天氣乾燥的秋季，又是濕疹容易發作的時間，部分患者更可能因皮膚痕癢而無法入睡，非常痛苦！有些濕疹患者會自行到藥房購買藥膏紓緩不適，但市面上林林總總的藥膏都號稱有助改善濕疹，大家怎知哪一種較適合自己呢？又，是否一定要用到含類固醇的藥膏？如需要使用，又可如何判斷類固醇藥膏的藥效強弱？ 要了解選購濕疹用藥膏注意事項，不妨參考「藥劑連線」註冊藥劑師鄭蔚聰建議的三大重點以及使用濕疹藥膏的須知。

濕疹是其中一種最常見的皮膚病，在轉季天氣乾燥之際更易發作。（資料圖片）

市面上有什麼藥或藥膏可以纾緩濕疹？有關的藥跟藥膏有很多種類，如何選擇亦要視乎患者本身的需要及病情，因此最好是就情況諮詢藥劑師或醫生。不過以下三大重點或可當作入門知識，讓大家對濕疹護理及用藥有初步了解！

挑選濕疹藥膏三大要點（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

重點一：要肯定身上真的是濕疹

部分人發現自己有皮膚紅腫、痕癢的情況，就一概視作濕疹處理，其實還如汗疹、體癣、敏感反應等許多其他皮膚問題都會導致類似症狀，因此大家應該要先讓藥劑師或醫生檢查皮膚狀況、乾燥程度、發病範圍及病情持續情況，才判斷使用哪些藥膏。

重點二：要分清日常護理用還是病情發作時藥用

1. 日常護理

雖然病名中有「濕」字，但其實一般的濕疹皮膚是很乾燥的。因此日常需做好保濕工作，應經常塗抹潤膚膏，次數愈頻密愈好，從而重建皮膚屏障，令皮膚保持濕潤。

較嚴重的個案甚至會建議一日可塗抹潤膚膏六至九次，當作基本護理。如感覺正在使用的潤膚膏不夠滋潤，可增加塗抹的次數或選用油份比例較高的潤膚膏，詳細可諮詢藥劑師。

一般的濕疹皮膚偏乾燥，因此應經常塗抹潤膚膏作日常護理。（資料圖片/張浩維攝）

如乾燥情況仍然沒有好轉，可以考慮使用「濕敷療法」（Wet Wrap Therapy）。療法的基本原理是把保濕產品厚敷在患處，再用濕敷材料（如束套、管狀繃帶）包覆，以全面、持續地為皮膚保濕。不過，具體應選用的保濕產品及濕敷材料會因應患者情況及發病範圍而有所不同，嘗試前應諮詢藥劑師或醫生的建議。

2. 病發時

濕疹發作時，可選用含抗組織胺的藥膏或含少量類固醇的藥膏，至於具體用哪種藥膏，就要視乎濕疹的嚴重程度及往常使用過哪些藥膏，以決定用藥的強度。

重點三：判別嚴重程度

大部分的情況下，都可靠外用潤膚膏紓緩濕疹造成的不適。但如果皮膚真的非常痕癢，如達到晚上無法入睡的程度，則可以考慮使用藥膏止癢，避免因為抓傷而導致皮膚狀況惡化，甚至引起感染。而濕疹常用藥膏主要有以下兩類：

A. 抗組織胺藥膏

常見藥物包括苯海拉明（Diphenhydramine）藥膏、氯苯那敏（Chlorpheniramine）藥膏，市民可於註冊藥房自行購入，但要留意不少配方都加入了薄荷成分增添清涼感以紓緩痕癢，蠶豆症患者要避免使用。

不過，這類藥膏對濕疹皮膚的效果偏弱，如果無法改善問題，建議還是諮詢藥劑師或醫生，了解該如何做好濕疹護理，以及是否有需要使用類固醇藥膏。

抗組織胺藥膏有助紓緩癢癢感及敏感反應，但對濕疹皮膚來說效用偏弱。（資料圖片）

B. 類固醇藥膏

使用外用類固醇通常會由較輕效的配方開始試用，再視乎情況需要，逐漸試用中效、強效及超強效的配方。判斷外用類固醇藥效的準則一般有「藥物種類」、「濃度」及「劑型」三個：

1. 藥物種類

藥物種類是最主要決定藥效的因素，但在香港大部分外用類固醇（尤其藥效屬強的類型）都需由醫生處方，只有以下兩種可在註冊藥劑師監督下售賣：

輕效：Hydrocortisone（濃度0.5-1%，有水劑、 乳膏、油膏三種劑型選擇） 中效：Clobetasone Butyrate（濃度0.05%，有乳膏、油膏兩種劑型選擇）

2.濃度（即含類固醇成分的百分比）

濃度愈強，藥效自然愈強，但仍要先看藥物本身屬輕效或強效的類型，濃度多數只適用於同類藥物的比較，如含1% Hydrocortisone的藥膏比含0.5% Hydrocortisone的藥膏藥效強，但卻還是弱於只含0.05% Clobetasone Ｂutyrate的藥膏。

3. 劑型

外用類固醇的劑型主要分為油膏（Ointment）、乳膏（Cream）、水劑（Lotion），由於油膏質地黏稠，能較持久地留於皮膚，因此藥效屬最強，相反水劑則最弱。但與濃度一樣，應先看藥物本身的類型。

關於使用類固醇藥膏，藥劑師有以下貼士「醒」給大家（按圖）：

長期搽類固醇藥膏或有副作用

不過，濕疹病人應注意，長期使用類固醇藥膏不但可導致皮膚變薄，長期且大範圍地使用更有機會令外用類固醇經皮膚被身體吸收，造成全身性副作用，如高血壓、骨質疏鬆等，因此要小心使用。另外，個別非常嚴重的濕疹患者，病情或在使用藥膏後都無法好轉，可能需要服用口服抗組織胺藥或類固醇，以控制情況及症狀。

轉季在即，對濕疹患者來說，無論有沒有需要用到藥用藥膏，都要勤力做好保濕工作，以預防抑或緩和病情。

註冊藥劑師鄭蔚聰（受訪者授權提供）

資料來源：藥劑連線 Pharmacists Connect 、註冊藥劑師鄭蔚聰

濕疹唔「濕」得？（01製圖）