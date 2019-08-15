【濕疹之苦】不傳染但感尷尬　婚禮化妝師：工作時得戴口罩、手套

在這個注重外表的世界裏，儘管有些人可能只因臉上生了一顆暗瘡便呼天搶地，但他們最少會知道它總會好起來，但如果患上的是不知何時會好起來，甚至不會完全治癒的濕疹呢？你會怎樣面對？ 現為全職化妝師的Janice自幼已患有濕疹，她坦言發病過程有氣餒及感絕望的時刻，還幸有着另一半與同路人的支持，讓她已成功戒掉服用類固醇達一年半之久。她笑言，雖然濕疹帶給她很多痛苦的回憶，但她其實也感激這個病成就了現在的這個自己。

濕疹是現代都市人都有機會患上的疾病，有的是後天感染，有的是先天，而Janice屬後者。﹙龔嘉盛攝﹚

濕疹是皮膚的表層炎症，會引起痕癢、紅腫、出水、皮膚乾燥及皮屑脫落等，而一般治理的方法乃使用類固醇藥物抑制。既是治療濕疹的方法，為何Janice要停止使用呢？「我於六年前第一次戒用類固醇，之後因工作需要又再服用，但在兩年前結婚時，我與同樣有濕疹的老公決定再次戒用類固醇藥物。因為我們還年輕，但服用的劑量卻愈來愈多，長此下去要食一世嗎？既然如此，我們想盡早停藥，靠自己的身體機能復原。」

工作時會戴戴手套

Janice於香港理工大學畢業後，曾當全職舞蹈員，由2017年婚後轉行當上全職化妝師，主力接新娘化妝的工作。雖然她接受濕疹已成為自己生活的一部分，但這病對工作始終有一定的影響，尤其是化妝師需經常與客人有近距離的接觸，「因為化妝師會直接接觸到客人的皮膚，雖然濕疹不會傳染，但我當我直接碰到客人時也會感到不好意思，所以我在工作時會戴手套和口罩，讓對方覺得安心和衛生。而有些需要用手指進行的化妝步驟，如上底妝及護膚等，我都會用化妝掃代勞。」

Janice說：「因為化妝師會直接接觸到客人的皮膚，雖不會傳染，但我有時會不好意思直接碰到客人，所以會戴手套和口罩，對方又會覺得安心和衛生。」﹙龔嘉盛攝﹚

她亦很尊重客人的感受，「有些客人會預約上來試妝，但如遇上我的情況太差時，我都會預先與她們溝通，如果她們太介意的話，可以選擇改期或取消。但很慶幸的是，我很多客人都會體諒，肯等我的情況好一點再約時間。」

戒口壓力大 差點抑鬱

一般人可能未必想像到濕疹嚴重的情況有多差吧？自小已患有濕疹的Janice指：「初初會看西醫用類固醇藥抑制，外敷、內服什麼都會試，還覺得類固醇是神藥，食兩三日便會回復正常皮膚。」然而，她中五時卻來了一次大爆發，「全身濕疹的地方都出水、好痕、晚上痕和痛得睡不了、因為傷口滿佈全身，所以連行路或風吹過都覺痛。我亦試過在返學時，頸巾內墊滿紙巾，因為粗糙質地的物料都會令我敏感，與傷口磨擦時也會令我很痛；我甚至還試過全身都包紗布，以避免皮膚與衣物有直接接觸，就如木乃伊一樣。」

停用類固醇後，反彈的情況有多惡劣？﹙按圖了解﹚

而決定停用類固醇後，反彈的情況更為惡劣，Janice憶述：「兩次一停用類固醇後都很痛苦。一些意想不到的位置都會痕，如肚臍及耳窿，更會出水。﹙龔嘉盛攝﹚

除了停用類固醇外，Janice與老公現時每月都會去一次日本「放血」，記者聽到時以為聽錯，她卻笑言：「大家聽到都覺得很誇張，其實是一些中式療法，用美容針治理濕疹部位，再用類似拔罐的罐吸出一點帶有毒素的血，我感覺痕少了及傷口的水都少了，希望持續會有成效。」當然，有意嘗試者如想跟Janice的做法，最好還是先徵求專業人士的意見。

最辛苦是調節心理

Janice坦然在停類固醇的康復期，最辛苦是調節自己的心理，「我有因為濕疹帶給我的不便和痛苦大叫過和哭過，亦常常想何時會好、究竟會不會痊癒。」遇有不開心時，她會用音樂讓自己平靜，亦會進行呼吸練習及以冰敷皮膚，但最重要要身邊有一個完全明白和能體諒你的人，「有老公的支持很重要，因為我們互相了解那種慘況與難受，會幫方包紥及知道何時拿冰袋，互相扶持很重要。」

她深深覺得，濕疹讓她成長，「十幾歲時，我很喜歡化妝打扮，但現在我不太介意了，外在只要得體和舒服便好，健康最重要。」她亦希望自己的經歷能為其他人帶來一點影響或幫忙，「我曾遇過有一位婚禮客人都患有濕疹，因為我當舞蹈員時曾試過有化妝師不懂處理，只用磨砂替我磨去死皮，結果對我的皮膚造成很大傷害，因此我特別向這位客人推介我所試用過的天然及沒那麼刺激的化妝品，並教她怎樣處理皮膚問題，交流一下。」

Janice在工作時的認真態度（按圖了解）：

Janice指有時為客人造髮型設計時，就無可避免直接用手，「我試過因為皮膚太乾，但又冇適合嘅潤手霜，隻隻手指都乾到裂開，仲要唔小心畀啲頭髮攝咗入去，真係痛到喊！」﹙被訪者提供照片﹚

Janice覺得交流很有用，她指自己在facebook亦參與了一些同是濕疹戒用類固醇的小組，大家互相鼓勵、分享成功個案或抒發負面情緒，都能起了極大的支持作用。她覺得，濕疹既然不能一下子好起來，就要學懂與它共存，「這是一個歷練。」

﹙龔嘉盛攝﹚ 後記：經歷成就自己 記者與Janice認識於大學時期，她笑說當時有服用類固醇，皮膚仍很好，所以這刻看到的她與大學時一定很不一樣，「但這已經是我停用類固醇後，比較好的狀態。」記者覺得Janice並沒有改變太多，有變的應該是內心更加強大了。 突然記起一句歌詞：「經歷這個你，活成這個我」當中的「你」可以是這個病、某些人、某些事，每一個受難的時刻，都有它出現的意義，令自己成長或令你有幫忙身邊人的能力，成就了現在的你。希望她的這個信念能鼓勵到更多人。

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