【濕疹】轉季濕疹易發作　醫生教你秋冬挑選潤膚膏貼士

夏去秋來，天氣很快就變得乾燥，濕疹很容易發作，令人皮膚痕癢不已，甚至影響日常生活。紓緩因秋季乾燥而誘發的濕疹，西醫教大家選擇適合的潤膚產品，以及解釋醫生選用的類固醇會否對身體帶來害處。

（資料圖片） 濕疹是最令家長和小朋友困擾的常見病之一，香港浸信會醫院兒科顧問醫生陳振榮表示，誘發濕疹的成因有很多，而在入秋轉季時，天氣變得乾燥，一不留神缺少補濕也會令濕疹爆發。另外，因天氣轉涼，家長為孩子穿衣太多，也可能導致小朋友出汗，汗水焗在皮膚和衣服之間，又或是為孩子保暖的羊毛衣與皮膚磨擦下，亦與濕疹復發息息相關。 陳醫生建議，患有濕疹的小朋友在秋冬季節必須加強皮膚的保濕，「在洗澡之後，用毛巾印乾皮膚後要立即塗上潤膚膏，尤其是在手腳、臉部和肘隙位更為重，加強保濕。」

醫生建議挑選洗澡及保濕用品

市面上的潤膚產品多不勝數，陳醫生表示，在天氣乾燥的季節中，家長為小朋友選用油分較高的軟膏（Ointment）會較乳液（Cream）合適，保濕效果會更理想。