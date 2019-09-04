【濕疹】轉季濕疹易發作　醫生教你秋冬挑選潤膚膏貼士

夏去秋來，天氣很快就變得乾燥，濕疹很容易發作，令人皮膚痕癢不已，甚至影響日常生活。紓緩因秋季乾燥而誘發的濕疹，西醫教大家選擇適合的潤膚產品，以及解釋醫生選用的類固醇會否對身體帶來害處。
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濕疹是最令家長和小朋友困擾的常見病之一，香港浸信會醫院兒科顧問醫生陳振榮表示，誘發濕疹的成因有很多，而在入秋轉季時，天氣變得乾燥，一不留神缺少補濕也會令濕疹爆發。另外，因天氣轉涼，家長為孩子穿衣太多，也可能導致小朋友出汗，汗水焗在皮膚和衣服之間，又或是為孩子保暖的羊毛衣與皮膚磨擦下，亦與濕疹復發息息相關。
陳醫生建議，患有濕疹的小朋友在秋冬季節必須加強皮膚的保濕，「在洗澡之後，用毛巾印乾皮膚後要立即塗上潤膚膏，尤其是在手腳、臉部和肘隙位更為重，加強保濕。」
醫生建議挑選洗澡及保濕用品
市面上的潤膚產品多不勝數，陳醫生表示，在天氣乾燥的季節中，家長為小朋友選用油分較高的軟膏（Ointment）會較乳液（Cream）合適，保濕效果會更理想。
香港浸信會醫院兒科顧問醫生陳振榮。（機構提供圖片）
而洗澡用的沐浴露可選用適合濕疹皮膚使用的產品，醫生建議勿用肥皂，「肥皂會洗走皮膚表面的油脂，而且酸鹼度也未必適合濕疹皮膚，假如混入了香味和人造色素，亦可能引起皮膚過敏」。如果真的喜用肥皂，也應選用酸鹼度中性、成分較溫和的嬰幼兒用肥皂。洗澡後，用毛巾印乾，切勿大力拭擦，以免令濕疹皮膚受傷，再塗上保濕用品。
濕疹皮膚塗類固醇會令人有依賴？
坊間很多傳言，指含類固醇的藥膏雖然令濕疹皮膚快速痊癒，但令身體造成依賴。陳醫生則表示類固醇其實是消炎藥，塗在濕疹患處幫助皮膚痊癒，並不等於是潤膚膏，建議患者在使用類固醇、皮膚變得健康之後可以立即停用，再補上一般使用的潤膚膏。他指，類固醇並不會令身體依賴，一般而言使用2至3日左右，濕疹便會消失。
陳醫生表示，部分患者在成長的過程中，濕疹會慢慢消失，或減少復發。「假如知道濕疹的致敏源，當然是遠離為佳。」他也建議媽媽餵哺母乳，或是含半水解水溶蛋白的奶粉予嬰兒，能有效減低嬰兒爆發濕疹的機率。