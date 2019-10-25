【腸胃炎】轉季小心易腹瀉！　學懂分辨病毒性及細菌性腸胃炎

每到轉季日子，也是容易受細菌與病毒威脅的時間。據衛生署指，在秋、冬日子，要小心由病毒引致的腸胃炎。若大家不想時刻都要困在廁所走不開，或是人有三急卻找不到廁所的苦況，最好便先了解病毒性腸胃炎的成因與預防方法。

病毒性腸胃炎的主要病徵是腹瀉及嘔吐。其他病徵包括頭痛、發燒及腹痛。患者通常在染病後1 – 2天便會出現病徵；視乎致病病毒類別，病徵可持續1至10天。﹙VCG﹚

腸胃炎與病毒性腸胃炎有甚麼分別？

腸胃炎，即是腸胃（包括小腸及大腸）發炎，致病原因可分為細菌性及病毒性兩種，前者多發生在夏季，而後者則多發生於秋冬季。其細菌性腸胃炎多由沙門氏菌引起，其症狀與病毒性腸胃炎相差無幾，唯兩者腹瀉及大便的次數和形態稍有不同。

病毒性腸胃炎的主因

病毒性腸胃炎可由多種病毒引致，最常見的是諾如病毒和輪狀病毒，後者是全球引致兒童腹瀉的最常見病因之一。而諾如病毒所引致的急性腸胃炎，原因大多由食物中毒所致，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。

當大家不小心接觸感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面，都有機會感染諾如病毒。在人多聚集的地方，如學校、安老院舍、酒店、遊戲設施場地及郵輪等，諾如病毒亦可引致急性腸胃炎爆發，所有年齡組別的人士均有機會受感染。

由諾如病毒引發的腸胃炎有甚麼病徵？點治理？﹙按圖了解﹚

+ 5 + 4 + 3

傳聞途徑

感染可透過下列途徑傳播：

1.食用或飲用受病毒污染的食物或水； 2.接觸患者的嘔吐物或糞便； 3.接觸受污染的物品；或 4.經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。

怎樣預防？

因沒有疫苗預防諾如病毒感染，所以市民日常應採取一般預防腸胃炎的措施。

1. 保持良好的個人衞生﹙按圖了解﹚

．經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前及如廁後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

．清理或處理嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手。

．如出現發燒、嘔吐或腹瀉等腸胃病徵的人士，不應上班或上學及應向醫生求診。

．患者或帶菌者切勿處理食物和照顧兒童、長者和缺乏免疫力的人士。

2. 保持良好的食物衞生﹙按圖了解﹚

+ 4 + 3 + 2

．處理食物時應遵從食物安全五要點，分別為一：選擇安全的原材料、二：保持雙手及用具清潔、三：分開生熟食物、四：徹底煮熟食物及五：把食物存放於安全溫度，藉以預防由食物傳播的疾病。

．只飲用煮沸後的自來食水或出品自可靠商戶的樽裝飲品。

．避免飲用來歷不明的冰塊所調製的飲料。

．從衞生及可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販。

．一般而言，可進食經徹底洗淨的水果皮。不過，如果希望減低患上疾病的風險，尤其是身處外地時，進食生的水果前應去掉外皮。

．所有食物（特別是貝殼類海產）應該徹底煮熟才食用。

．孕婦、嬰兒、幼兒、老人和免疫系統較弱等易受感染的群組，應避免進食沒有烹煮的食物（例如貝類海產，特別是生蠔）或食物內含有不會被煮熟的原料 （例如預製或預先包裝的沙律）。

3. 保持良好的環境衞生﹙按圖了解﹚

．保持室內空氣流通。

．必須立即清理嘔吐物或糞便，及妥善消毒被污染的地方（詳情請參閱以下有關消毒的指引）；清理期間，應安排其他人士遠離被污染的地方。

．保持衞生設施和排水系統正常運作。

．應妥善清潔及消毒患者曾使用的廁所和受排泄物污染的地方。

﹙資料來源：衛生署、醫院管理局﹚

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