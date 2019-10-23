【經痛】月經不痛是人生勝利組　食朱古力可紓緩經痛？

月經是女生每月必經之苦，尤其有嚴重經痛的人更是苦不堪言。雪上加霜的是，身邊不少男性朋友以及經痛情況不嚴重的女性朋友，似乎很難理解嚴重經痛的感受，甚至認為是小題大造，令人有苦說不出！ 台灣人氣網絡插畫家「10 Seconds Class - 10秒鐘教室」參考自《生理痛レベル》，把經痛分成七級，以圖文描繒出經痛程度，並簡單解構坊間流傳有助紓緩經痛的方法究竟有否功能，對深受經痛之苦的女士或許有不少共鳴。 圖／文：10 Seconds Class - 10秒鐘教室

日本《生理痛レベル》把經痛程度分為七種等級（10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權使用）

很多男生聽到女生因為月經而請假的第一個反應是：「有那麼嚴重嗎？她應該只是想偷懶吧！」其實，大多數的男生還真的不知道經痛到底有多痛！只有真的見到對方因為經痛而臉色慘白、無法走路，甚至嘔吐，才知道經痛嚴重起來是可以要人命的！

經痛（Dysmenorrhea）是指女性月經來潮時出現的疼痛，大多發生在年輕女性身上。根據調查，約有七成以上女性都有經歷過經痛的困擾，醫師也呼籲太嚴重時切勿忍耐或尋求偏方，應盡速就醫。

根據日本《生理痛レベル》，經痛程度可分為七種等級（按圖）：

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經痛有什麼救星？

網絡上流傳許多方法可紓緩經痛，真的可行嗎？又有什麼要注意的地方？

1. 巧克力：雖可緩解情緒，但並無實際療效 2. 躺下整天：會令血液循環變差，仍要有適度走動 3. 熱廠：搭配按摩效果會更佳，適合輕微經痛時使用 4. 吃成藥：選對止痛藥很重要，因此應由醫生評估吃什麼藥較妥當 5. 看醫生：若經病程度高達Lv. 4或以上，就要快去看醫生

造成經痛的原因有很多，如果遲遲未改善，也有可能是子宮出現問題，出現以下三種病症，最好可以到醫院做詳細的健康檢查喔！

經痛劇烈可能是子宮出現問題。（10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權使用）

編按 子宮肌瘤：又稱為子宮肉瘤或子宮纖維瘤，絕大部份都是良性的 子宮肌腺瘤：子宮內膜組織移位至子宮肌肉層生長 朱古力瘤：子宮內膜組織移位至子宮以外的地方並形成充血囊腫

在此要在這裡呼籲大家善待身邊每個經痛的女孩，而經痛的女孩們也請不要亂嘗試偏方，真的受不了時請去看醫生喔！至於不會經痛的女孩……恭喜你，你就是月經界的人生勝利組！

【本文獲「10 Seconds Class - 10秒鐘教室」授權轉載，原文刊登於此】

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