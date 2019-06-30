【職場健康】月事不適影響上班？　試按月經四周期調整工作時間表

撰文：梁啟敏
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生理期問題困擾不少女性，很多女性每個月都要經歷經痛、心情煩躁及低落的周期，嚴重時更影響工作表現。有見及此，很多國家如日本、台灣、韓國甚至印尼等都先後落實月事假制度，好讓一眾女性打工仔享有每月1至2天的假期，在經期期間好好休息。
不過，並非每間公司都提供如此貼心的福利，女性打工仔唯有自己幫自己，按照月經週期的特色及身心狀態，規劃更適合的工作時間表。
不少女性來經時，經常感到身體疲倦，甚至出現嚴重經痛，影響工作表現。（GettyImages/VCG）
求職網站The Ladders訪問了以女性主導，提供情緒及荷爾蒙追蹤的應用程式公司Moody，其創辦人及行政總裁 Karla Vitrone（卡拉·維特龍）在訪問中表示，很多女性不了解她們的荷爾蒙以及它們與心情和整體健康狀況的關係， 「女性被誤導認為生理周期會令身體無法運作，只可攤在沙發上休息。」她認為，利用各階段生理周期的特徵，調整工作時間表，有助改善工作表現。
月經周期分為四個階段， Karla Vitrone為如何就各階段的身體狀況安排工作提供建議。
（按圖了解）：
1. 【出血期】（Bleed）（平均持續3至7天） 在月經期間，女性的雌激素和孕激素水平是在周期中最低，導致許多人感到精力不足、精神不振、記憶力下降。在這段時間，她們可能會感到反社會，這是非常正常的。（GettyImages/VCG）
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（資料來源：The Ladders）
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