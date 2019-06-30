【職場健康】月事不適影響上班？　試按月經四周期調整工作時間表

生理期問題困擾不少女性，很多女性每個月都要經歷經痛、心情煩躁及低落的周期，嚴重時更影響工作表現。有見及此，很多國家如日本、台灣、韓國甚至印尼等都先後落實月事假制度，好讓一眾女性打工仔享有每月1至2天的假期，在經期期間好好休息。

不過，並非每間公司都提供如此貼心的福利，女性打工仔唯有自己幫自己，按照月經週期的特色及身心狀態，規劃更適合的工作時間表。