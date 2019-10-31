【秋天養生】秋季令人易疲倦、渴睡？　中醫解釋「秋乏」成因

踏入秋天，外面涼風陣陣，令人感到愜意，同時亦十分眼睏。此時，你是否只想窩在被窩裹，呼呼大睡直到日上三竿，完全不想起床？原來這不一定是懶惰，而是可能源於「秋乏」的影響！ 潘健燊中醫師表示，「秋乏」是指立秋後身體有一種不能言喻的疲倦感，這可能就是令大家早上不願起床，或日間經常想睡覺的真正原因。

寒意令睡意加劇，中醫說此情況和身體內部機能有關。（kstonematheson/unsplash）

天氣與身體狀況密不可分

天氣轉冷的確使人感到困倦，然而，從中醫角度看，這並非只有「天氣轉冷」的原因能解釋，季節往往與身體內部機能息息相關！潘醫師解釋：「立秋之後，氣候由炎熱變得涼爽舒暢，大家的汗出隨之減少，體內的水鹽代謝恢復平衡，心血管和消化系統功能的負擔亦會減輕。」與此同時，這亦是「秋乏」出現的時機。

為什麼秋天特別疲倦？

潘醫師稱，因為立秋後，於夏天累積的暑濕之氣未被秋氣完全驅散。夏季殘留的暑濕之邪最易傷脾，中醫一般稱之為「暑濕困脾」。他闡釋，由於脾主管肌肉四肢，當暑濕困脾時，身體會容易感到疲乏，甚至無胃口、腹脹及泄瀉。

另外，由於秋氣主燥 ，燥熱之邪會耗氣，「氣虛」會導致四肢無力、神疲體倦、少氣懶言等症狀，即是中醫所稱的「秋乏」。

脾氣虛的體質易有「秋乏」

不是人人身上也能體現「秋乏」，但潘醫師表示，屬脾氣虛體質（此體質的人大多為胃口差、飽腹後容易胃脹、面色缺乏光澤、大便爛、容易「肚痾」）、或腸胃炎剛康復、脾胃之氣較虛弱的人士較容易出現「秋乏」情況。

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擊退疲乏感的妙法

秋冬時節，相信大家都想足不出戶，在床上渡過每個時刻。不過，為了生活，必須尋求對抗疲憊的方法，潘醫師則提出改善生活習慣、飲食、穴位按摩的方法減退及預防疲乏。

按圖快速了解預防及擊退「秋乏」的提示：

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生活方面：「多睡一小時」、「午睡」

潘醫師建議調節生活節奏和小細節，「秋天天地之氣開始收斂，所以人體亦要相應配合，故睡眠宜早睡早起，比平日多睡一小時，以符合「養收之道」；此外，適當的午睡亦有利消除疲乏感覺，但午睡時間不適宜過長，以30分鐘到1小時為佳，而最佳的午睡時段為中午11時至下午1時，能夠達到養心安神的效果。」

飲食方面：多吃補氣、滋潤的食物

在飲食方面，秋天經常感眼睏、「釣魚」跟秋氣燥有密切關係，可適量地吃多點補氣、滋潤的食物，例如菊花、蜂蜜、雪耳、玉竹、沙參、芝麻、秋葵及螺頭；反之，他勸喻大家要少吃辛辣食物，以防傷人體陰分（滋潤身體的物質），令燥邪更加容易「發威」，加劇疲乏感。

按摩穴位：印堂穴、太陽穴、百會穴、中脘穴

其實除了生活習慣、飲食，潘醫師更建議可以利用按摩四個穴位，擊退「秋乏」的疲勞感。

穴位一：印堂穴 定位方法：在額部，於兩眉頭之中間 按摩作用：清頭明目，通鼻開竅

穴位二：太陽穴 定位方法：在顳部，當眉梢與目外眥之間，向後約一橫指的凹陷處 按摩作用：能夠提神及紓緩疲倦所引致的頭痛、眩暈及眼花

穴位三：百會穴 定位方法：頭部正中線與兩耳尖連線的交點處，或後際正中直上七寸 按摩作用：此穴是手足三陽、督脈及足厥陰眾多經脈之交會處，能夠醒神開竅，升提人體的陽氣，紓緩疲勞

穴位四：中脘穴 定位方法：位於上腹部，在肚臍上四寸的腹中線上，可仰臥取穴，胸骨下端和肚臍連接線中點即為此穴 按摩作用：對於緩解暑濕造成的腹脹、反胃、消化不良、泄瀉、便秘等都有很好的作用

花開必須經歷花謝，然而秋天落藥令人不禁想起枯萎、離別，情緒低落。（anttipaakkonen/unsplash）

秋天還使人情緒低落

秋天正是落紅的季節，情緒難免會隨之變得低落。其實在中醫角度上，秋天不止影響脾，情緒亦會受波動。潘醫師指因為氣候轉涼，除了落葉，動物沒有夏天般熱情奔放，人也會較容易出現抑鬱悲觀的情緒。他提醒大家應多留意自己的情緒狀況，適當控制情緒，避免過分傷感，並建議大家到戶外進行活動、散心和行山，舒展氣機。

蘇安莎中醫診所註冊中醫師潘健燊（受訪者授權提供）

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