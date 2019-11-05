【念珠菌感染】陰道分泌物變臭呈芝士狀　患糖尿病、低免疫力高危

念珠菌感染是婦女極常見的病症，屬感染性陰道炎。婦科專科醫生梁巧儀指，平均每十個婦女就有七至八人曾經患此症，有一半的婦女甚至至少復發一次，另外，正值生育年齡及性生活活躍的女性較容易患上陰道炎。

念珠菌感染是由一種名為「白色念珠菌」（Candida albicans，簡稱念珠菌）的真菌在陰道過度增生引起感染所致。

在正常情況下，女性的陰道存有少量念珠菌，但當陰道的酸鹼度或荷爾蒙有所轉變時（如身體抵抗力下降、衛生情況不理想等），念珠菌的數量便會增多，令婦女受到感染。

念珠菌感染五大徵狀（按圖了解）：

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糖尿病患者、免疫力低人士高危

梁巧儀醫生表示，念珠菌感染高危族群包括糖尿病患者、服用抗生素、長期使用類固醇或免疫抑制劑、患上免疫系統疾病或免疫能力降低的人士，如感染愛滋病毒（HIV）。另外，懷孕中的婦女由於雌性激素增加，因此受念珠菌感染的機會亦會提高。

念珠菌感染引起的陰道炎會令陰道分泌物增加、變黃、呈芝士狀或豆腐渣樣，氣味酸臭難聞。患者會出現外陰痕癢，陰道疼痛，性交時或小便時刺痛不適等情況。

梁巧儀醫生指，當陰部嚴重感染時，會發炎紅腫，甚至潰爛，非常痛楚，嚴重可導致排尿困難，或續發細菌性感染，引發尿道炎甚至盆腔炎。

預防念珠菌感染的十個方法（按圖了解）：

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梁巧儀醫生建議，要預防念珠菌陰道炎必需保持良好個人衞生。女性應常常保持私處乾淨透氣，選用全綿內褲，避免合成纖維質料例如蕾絲內褲、尼龍內褲等。日常穿著應以鬆身為主，避免經常穿著緊身褲。月經時，要勤換純綿衛生巾或護墊。不要使用陰道內洗劑，或過度清洗生殖器官，輕柔地沖洗外陰便可。

另外，當女性如廁後，應從外陰前方抹拭清潔到後方，避免把肛門的細菌帶到陰道。若炎症發作期間，應暫時避免性行為，亦應將所有內外衣服徹底消毒晾曬。適量運動，注重休息，少吃太甜食物，多進食乳酸菌，如乳酪，或含益生菌的保健品，亦有助增強免疫力，減輕念珠菌陰道炎發作機會。

梁醫生亦提醒，念珠菌陰道炎容易復發，尤其在經期前後、性行為後、懷孕或服用抗生素後，而精神壓力大、睡眠不足等，也會增加復發的機會。要預防念珠菌陰道炎復發，必須加強自身免疫力，留意個人衛生，另外，在治療期間必須停止性行為，如性伴侶有炎症情況，必須求醫，以免之後再度感染。若經常復發，就應檢查是否患有關聯性疾病，例如糖尿病或免疫系統疾病等。

梁巧儀醫生指，念珠菌感染的治療，多數採用抗黴菌陰道塞藥、外用藥膏，一般藥物治療數天內症狀便會有明顯改善，約5至7天就會痊愈。情況嚴重時也可考慮口服治療，如itraconazole或fluconazole等。(資料圖片)

輕微感染有機會自己復原

其實，輕微的陰道念珠菌感染是有機會自行痊癒，特別是症狀在月經後通常會減輕。婦女可透過提升免疫力、保持良好衞生，幫助自己復原，也應保持飲食均衡、多進食乳酸菌（如乳酪或含益生菌的保健品）及減少熬夜，這對維持陰道酸鹼度的平衡，增強免疫力都有好處。如有輕微症狀，可使用温水清洗患處，以紓緩灼熱和不適的感覺。發炎期間必須避免性行為。

她稱，如持續有念珠菌陰道炎臨床病徵，包括痕癢、分泌物多、刺痛不適，應前往診所求診，進行診斷及治療。求診後應按醫生指示，採取藥物治療，如陰道塞藥、外用藥膏或口服藥物等。如性伴侶同時出現感染的症狀，應同時向醫生求診，以減少交叉傳染。

雖然念珠菌感染的症狀可以和性病的症狀相類似，但陰道感染並不一定是性病，醫生會透過化驗陰道分泌物作出診斷。當然，若有懷疑，或持續有症狀不適，便不要揣測成因，應儘早求醫。

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