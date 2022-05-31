台女分泌物多到像漏尿拖9月後確診癌症　陰道分泌物出現3色要警覺

女性常見陰道有分泌物，但如果量大到一天得頻繁換褲子、換護墊，就該提高警覺。台灣台北秀傳醫院院長、婦產科名醫鄭丞傑表示，曾接獲一名40歲雙寶媽因陰道瘋狂分泌水狀液體，每天都得換褲子，結果竟是子宮內膜癌第三期。



由於症狀罕見，他已投稿醫學期刊，提醒醫師注意；台灣馬偕紀念醫院婦產部暨婦女泌尿專科資深主治醫師蘇聰賢提醒，陰道異常出血和出水可能都是病變警訊，尤其子宮內膜癌逐漸年輕化，部分原因或許和營養食品添加賀爾蒙有關，建議健康人都不必額外補充營養品，更年期女性若想改善不適症狀，可以在醫師掌握下使用賀爾蒙，降低罹癌風險。

子宮內膜癌4大症狀、5大高危因素（按圖了解）

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排水量每天數百CC 差點要用紙尿褲

鄭丞傑表示，這名40歲辣媽私密處流水問題已經持續九個月，起初以為是漏尿，每天有好幾百CC的出水量，看過很多醫師，做過檢查都沒發現問題，因為嚴重到需要使用衛生棉防漏，量更是大到每天都得換褲子，絕望到幾乎快要使用尿布，直到找上鄭丞傑，安排子宮鏡後，才確診是子宮內膜癌第三期，目前已摘除子宮，並接受化學治療和放射線治療。

「我算是運氣好，她水積很多，刮起來就是一灘水，無色無味。」鄭丞傑說，通常輸卵管問題比較容易有水狀分泌物，子宮內膜癌則多以出血表現，但女子一驗卻是子宮內膜癌，「本來以為會是罕見的型別，結果卻是常見型別、少見症狀」。

子宮內膜面積大 出血或出水量都較多

蘇聰賢表示，子宮內膜是一種腺體，看細胞種類可能會出血、出水或呈現黏液狀，就會像蛞蝓的黏液一樣，透明無色，由於內膜的表面積大，分泌物的量也相對較多，出血的情況通常是因為細胞長太快或因經期剝落破裂，才導致出血量多，提醒若分泌物增加，或是異常出血、出水，甚至下腹痛，都要提高警覺。

子宮內膜癌年輕化 營養補充品可能是幫兇

而子宮內膜癌近年來也逐漸年輕化，除了生活習慣、飲食西化之外，營養食品額外添加賀爾蒙，也可能是幫兇！蘇聰賢說，坊間很多針對女性的營養品、保健品，可能摻有賀爾蒙，「醫師用藥的時候，對賀爾蒙都很小心，因為它是致癌物質，有的病人一查賀爾蒙異常的高，跟吃營養品有關。」

他強調，現代人營養充足，不需額外補充營養品，日常飲食肉魚豆蛋奶均衡即可，更年期女性沒症狀也不必非吃營養品不可，有症狀則可就醫，由醫師開立荷爾蒙藥物，並隨時監控荷爾蒙濃度，才能降低罹癌風險。

陰道分泌物應透明或淡白 黃綠紅都不對

鄭丞傑也提醒，正常陰道分泌物是透明無味，頂多淡白色或微黃色，如果出現深黃色、綠色、濃白色或是紅色，都是身體異常的警訊，而這三大類情況更要小心子宮內膜癌：

1. 停經後出血，尤其停經1年以上

2. 非經期出血

3. 月經量變大



此外，因子宮內膜癌好發於停經後婦女，正處於更年期亂經狀況的女性，很容易被誤判，更要特別小心。

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