【口腔癌】口腔潰瘍兩星期不癒合勿輕視　一文看清口腔癌4大病徵

根據台灣衛生福利部統計，目前台灣十大死因以癌症居首，而口腔癌位居第四位，罹癌者以男性中壯年居多，進一步分析台灣的口腔癌患者，其致病原因大致上與嚼食檳榔有絶對的關係，若又有合併抽煙及喝酒的習慣，那麼罹患口腔癌的機率就為正常人的123倍；台灣聖馬爾定醫院口腔顎面外科羅正興主任說，口腔癌的防治應從杜絶吃檳榔做起，並從小認知才能達到防治效果。

口腔癌初期易察覺 4大症狀莫輕忽

台灣聖馬爾定醫院口腔顎面外科羅正興主任指出，口腔癌是所有癌症中最容易被早期發現的，但卻常因患者誤信偏方、不願接受傳統正規治療，而讓病情惡化。以下4大徵兆為口腔癌的主要症狀：（按圖看清）↓↓↓

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1、口腔不名原因之紅色或白色病變：此種病變無法將顏色拭去，且面積會逐漸變大、邊緣不清楚，表面由光滑逐漸成粗糙，由平整漸形成突起，此外，這些病變有時會伴隨潰瘍。

2、潰瘍：病毒性的口腔黏膜潰瘍（痱滋）最為常見，但一般在正常情形下2週內皆會癒合，假如口腔黏膜同一處之潰瘍有2週以上未癒合，並合併潰瘍周圍有硬塊，則必需至口腔外科專科醫生門診求診。切勿擅自以口內膏（膠）塗拭，延誤治療時機。

3、腫塊：以手觸摸於口腔外或頸部有不明之腫塊，且此腫塊生長速度快，觸摸時質硬，且和周圍組織固定無法活動，疼痛感視有無感染而定。

4、張口不全：癌細胞侵犯軟組織，如粘膜及肌肉，則會造成張口不全。另外，口腔癌之癌前病變，如口腔黏膜下纖維化（口腔硬化）也會導致無法張口，這類患者也極容易演變成口腔癌。

治療以手術為主 第一、二期治癒率高

目前診斷是否為口腔癌，仍需靠病理檢查，換句話說就是做切片。羅正興主任強調，口腔癌的治療基本上以手術治療為主，特別是第一期及第二期的患者，在治療上有極高的成功率。

手術基本原則就是在癌細胞有可能轉移及積聚的地方，都要一併切除，因此切除後所留下來的缺損就相對會較大。目前重建技術非常進步，雖然切除範圍非常廣泛，但是經過適當的皮瓣重建，患者顏面外觀的改變、說話及吞嚥的影響均可減到最低。

口腔癌是所有癌症中最容易被早期發現的，但卻常因患者誤信偏方、不願接受傳統正規治療，而讓病情惡化。（Taylor Wilcox/Unsplash）

不怕開不了口 把握治療關鍵期

口腔癌若能早期發現、早期治療，治癒的機率是相當高的，且術後患者外觀、說話及吞嚥並不會有重大的改變。羅正興主任呼籲，一但罹病就應接受正規的治療，口腔癌早期治療有非常高的治癒率。能吃是人生最基本也是最幸福的事，希望大家都是有口有福的人，一起維護口腔健康。

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