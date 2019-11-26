【糖尿病】驗血糖篤手指次數幾多至夠？　監測血糖指數全攻略

患糖尿病人士要藉「篤手指」檢驗血糖（自我監測血糖）以監測身體的血糖水平，但其實病情較輕與較嚴重人士，進行測試時的密度及次數都有不同。為方便病患者在日常進行檢測，內分泌及糖尿科醫生丁昭慧按照六種情況，建議相關病人測試血糖的密度和時間。 撰文：內分泌及糖尿科丁昭慧醫生

6種病況下檢驗血糖注意事項（按圖了解）：

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篤手指驗血糖（自我監測血糖）係差不多每位糖尿病朋友要做嘅功課，但好多時大家都唔清楚，究竟一日入面邊啲時候驗血糖，同隔幾多日要驗。其實答案係每個人都唔同，最好同你的醫生商量一下（我知，你會話醫生冇特別畀指示你吖嘛），唔好打頭住，你可以參考吓呢篇文章，睇吓我平日要求我啲病人點樣做。

糖尿病篤手指驗血糖情況１：食口服藥嘅朋友

我會建議驗空肚血糖，同埋間唔中測下餐前同2小時後的血糖值。有好多糖尿病病人空肚血糖達到目標，但由於飲食習慣或身體本身的問題，令餐後血糖飈升同令整體血糖控制未如理想。而且驗餐後血糖，可以立即畀大家知道邊啲食物令自己血糖爆升，從而喺飲食方面作出調整。

攻略：一個月揀2-4天篤手指

時段：測空肚血糖

增值選擇：餐前（早/午/晚均可）及其餐後2小時

糖尿病篤手指驗血糖情況２：打一針長效胰島素嘅朋友

4大長效胰島素：Protaphane HM, Humulin N, Lantus Solostar, Detemir, Teojeu, Tresiba。

二型糖尿病病人一開始打胰島素通常都係每晚打一針，以控制好瞓覺時同第二朝空肚的血糖，而日間食的糖尿藥主要控制其他時候的血糖。你的糖尿科醫生會根據你的空腹血糖去調整胰長效胰島素的度數，所以朝早起身篤手指係必須的。而同情況1一樣，因為餐後2小時的血糖值可俾資訊你去調較自己的飲食，我都會建議你間中測試一下。同埋用得胰島素，醫生想要多啲數據去校藥，所以大家最好一個星期抽2日來篤手指監察血糖。

攻略：一星期2天篤手指

時段：測空肚血糖

增值選擇：餐前（早/午/晚均可）及其餐後2小時

糖尿病篤手指驗血糖情況３：1日打2次胰島素嘅朋友

常見每日2次長效胰島素：Protaphane HM, Humulin N

常見每天2次混合針胰島素：Mixtard, Humulin 70/30, Novomix, Humalog Mix

上午打的胰島素是針對早上至下午時段的血糖，而混合針更可改善早餐後的血糖；至於晩餐前打的胰島素針則降低晚上至第二日的空肚血糖（同樣道理，晩餐前的混合針可改善晚餐後的血糖）。

攻略：一星期2天篤手指

時段：測空肚血糖、晩餐前、睡前血糖

打混合針的病人增值選擇：早餐同晚餐後2小時的血糖

糖尿病篤手指驗血糖情況４：1日打3至4針胰島素嘅朋友

3針常見組合：早午晚三餐前打Mixtard / Humulin 70/30 / Novomix

4針常見組合：早午晚餐前 Actrapid HM / Humulin R / Novorapid / Humalog， 加睡前長效胰島素

呢兩種組合多用於一型糖尿病或者二型糖尿病病史長的人，每一針控制不同時候的血糖，所以醫生需要好多的資料去精準地校藥，所以你有需要篤多幾次血糖去配合。

攻略：一星期2天或以上篤手指

時段：空肚、早餐前及餐後2小時血糖、午餐前及餐後2小時血糖、晚餐前及餐後2小時血糖、睡前血糖

糖尿病篤手指驗血糖情況５: 有妊娠糖尿嘅孕婦

為保母子平安，一定要在懷孕期間密密監測，血糖有乜波動都可以馬上調胰島素或加以戒口，就算辛苦自己一點都係值得的！

攻略：日日篤手指

時段：空肚、早餐前及餐後2小時血糖、午餐前及餐後2小時血糖、晚餐前及餐後2小時血糖、睡前血糖

糖尿病篤手指驗血糖情況６：剛發現有嚴重糖尿病嘅朋友 （如空腹血糖＞15mmol/l，HbA1c > 10%)

你的糖尿醫生可能喺好短時間內和你覆診同調校藥物，所以一定要多啲資料。

攻略：日日篤手指

時段：空肚

增值選擇：隔天餐前 （早/午/晚均可）及其餐後2小時血糖

仲有，度完血糖之後記得抄啲數字落張紙度，千祈唔好就咁隊部血糖機俾醫生自己㩒㩒㩒，浪費診症時間。

（本文授權轉載自香港糖尿病資訊，原文標題為【糖尿病篤手指驗血糖-幾多幾密先至夠？】）

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