【手腳冰冷】5類體質導致手腳冰冷　中醫食療散寒改善方法

立冬了！涼風徐徐，感到一絲絲寒意，四肢暴露於冷風下變得冰冷。不過，有部分人即使在春夏仍會感到手腳冰冷，更常見於女性。相信大家會疑問，手腳冰冷的原因是什麼？中醫師潘健燊指出現手腳冰冷與天生體質、飲食、生活作息和習慣、患大感冒後等有關。

除了女性，男性和長者都會受手腳冰冷困擾。（koushikc/unsplash）

其實手腳冰冷是都市人常見擁有的症狀，潘醫師指在中醫的角度，手腳冰冷稱爲「手足逆冷」，屬於一種中醫症狀名。他指手足四肢由下而上凍至肘部和膝蓋，冰冷的特性多由四肢末端逆行而上。

陽氣不足、感冒等致手腳冰冷

在中醫角度，病因可從「虛證」與「實證」辨別。

虛證：與先天、生活習慣和作息有關，以致體內陰陽平衡失調，一般體質素弱人士易有虛證

實證：外來的邪氣、外感如風邪、熱邪，即西醫所說的感冒菌、病毒造成

潘醫師指導致手腳冰冷成因眾多，主要因陰陽氣不相順接。普遍會認爲手腳冰冷必定因氣血虛弱而致，但原來未必一定是虛證才會導致手腳冰冷。從中醫學角度看，身體出現虛證或實證均可導致手腳冰冷，當中虛證包括腎的陽氣不足或血寒，而實證可涵蓋感冒、陽氣鬱於體內、痰多等。

潘醫師指於臨床上，手腳冰冷主要分為五類型（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

臨床症狀明顯 建議求診

有云「病向淺中醫」，不過潘醫生表示，假若只是出現輕微的手腳冰冷，其他臨床症狀不明顯時，改變生活、飲食習慣就可得以緩解；反之，臨床症狀明顯，更甚影響生活時，則應求診，向註冊中醫師辨證，然後處方合適的藥物或針灸等治療。

預防：改善生活、飲食習慣等

潘醫師根據不同類型的手腳冰冷，提出了數項預防或緩解妙法。

生活起居方面

平日應多留意保暖、適時添衣、避免長時間浸於冷水中、適量運動（建議一週兩至三次）、避免過度勞累或房事過度。特別值得注意，建議女性避免長期穿著短裙或短褲。

情緒方面

控制情緒，宜保持心情舒暢，避免鬱悶或過度思慮。

飲食方面

盡量避免進食生冷食品或飲品，同時少吃肥甘厚味、辛辣或煎炸食物。

潘醫生指血寒凝滯型手腳冰冷較常見，他建議一道健康食療以益氣散寒、滋養陰血，對抗手腳冰冷。

北芪熟地雞血藤瘦肉湯 （3-4人分量）

材料：北芪 20g、熟地 20g、雞血藤 40g、瘦肉1兩

煮法：把藥材和豬肉洗淨後，用10碗水煲剩 3-4碗水。

服用次數：每天服用一次，可隔天服用

不適宜服用：有感冒症狀，或大便一向較多或偏爛的人士