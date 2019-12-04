【食道癌】吞嚥感痛楚、有異物感為早期徵狀　常吃滾燙熱食屬高危

食道癌為本港致命癌症第十位，早於2017年，便有297人因食道癌而死亡，佔癌症死亡總數2.1%。 嗜酒、愛吃滾燙食物及常受胃酸倒流困擾人士，皆為患有食道癌旳高危人士，而一旦留意到自己有漸進式的吞嚥困難、嘔吐及胸背痛等初期徵狀，便應盡快求診，因以目前醫學水平來說，第一期食道癌的治癒率現已高達百分之八十，除非不治之症。

食道一般分為上、中、下三部分來檢查，而食道的上半部位於氣管之後，與氣管分隔。氣管連接口、鼻和肺部，有讓人呼吸的作用。（lucija_ros/unsplash）

食道是一條由肌肉組成的長管，連接口腔及胃部。成人的食道至少有30厘米長，透過肌肉的收縮，食道將嚥下的食物送至胃部。

食道癌是在食道出現惡性腫瘤。由於食道附近的頸部、胸部中央，及食道和胃部的接合處，各有不同的淋巴腺，腫瘤可以透過淋巴腺在食道的任何部位出現。當食道組織細胞的基因變異，令細胞產生惡性變，可發生於食道的任何部位，例如頸部（上部）、胸部（中部）及食道與胃部的連接位（下部），而因應細胞的種類分為鱗狀上皮癌、腺癌等。

不論早期或較後期的食道癌患者，進食時都會有吞嚥的困難。（vmxhu/unsplash）

徵狀：進食習慣改變、吞嚥困難

大多數食道癌病人首先出現的徵狀是漸進性的吞嚥困難，較後期的患者可能逐漸會由難以吞嚥固體食物加劇至連流質食物亦難以吞嚥 。

常見食道癌病徵（按圖了解）：

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與生活、飲食習慣息息相關

與歐美相比，食道癌在亞洲地區較為常見，一般年紀較大的男性患食道癌的機率較高；不過，或許飲食或環境轉變，近年食道癌的患者年齡有年輕的趨勢。

其實，食道癌的成因至今未明，但可能與生活、飲食習慣有關。

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患食道癌的高危因素（按圖了解）：

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養成健康生活可預防

防患始於未然！雖然老新常談，但養成良好生活及飲食習慣可有助預防食道癌，甚至其他疾病。

按圖了解如何預防食道癌！

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或會併發肺炎

食道癌或會引致其他併發症。由於食道腫瘤會繼續增大，導致吞嚥困難的情況惡化，故體重嚴重下降、營養不良；而腫瘤會擴散到附近淋巴及器官，甚至會侵蝕食道組織以至與氣管間產生瘻管。當瘻管形成，病人進食時，食物和飲料可能會經氣管落入肺部引致肺炎。

因此，當出現吞嚥困難、不明原因體重下降、胃灼熱等就應及早求診。

（資料來源：衛生防護中心、癌症基金會、智友站）

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