秋冬乾燥致常流鼻血　中醫解構四大疑惑　建議兩茶一湯

近日天氣變得乾燥，不僅皮膚開始痕癢不適，出現脫皮和敏感，一些小朋友亦變得容易流鼻血，甚至一覺醒來才發現枕頭滿是鼻血。到底什麼體質的小朋友較易流鼻血？中醫又如何能幫他們固本培元？註冊中醫師古鎧綸逐一解答！

Q：什麼體質或特質的小朋友特別易流鼻血？

答︰流鼻血多由火熱迫血妄行所致，其中以肺熱、胃熱、肝火最為常見，秋天起的時候，天氣乾燥，本身就易致平素熱氣的小朋友流鼻血，若加上嗜吃燥熱食物如薯片、薯條等，又少飲水者，都會加大流鼻血的機會。

此外，經常夜睡、睡眠不足，會導致體質轉變成陰虛火旺，也易見鼻涕中有血絲，甚者更會流鼻血，且難以止血。

Q：如何增強、滋潤小朋友，減少流鼻血的次數？

答︰秋天時分，天氣特別乾燥，建議小朋友可以多飲清水和進食生津潤肺的水果，例如︰雪梨、枇杷等。除了多食潤肺水果外，建議容易流鼻血的小朋友盡量避免或少食煎炸食物，以免因燥熱上火引致流鼻血。

Q：流鼻血後需要特別護理嗎？

答︰流鼻血後並不需要特別護理，只要多喝水補充水份、多休息即可。但要謹記止鼻血後千萬不要挖鼻孔及大力擤鼻水，以免再流血。若見流血不止者，宜盡快求醫。

Q：什麼湯水或食療能幫助小朋友減少流鼻血？

1. 桑菊蜜

成份：桑葉10克、菊花10克、蜂蜜1茶匙，

做法：桑葉及菊花用清水洗淨後，放入杯中加熱水焗10至15分鐘，飲用前加入蜂蜜即成。

2. 百合海底椰潤肺湯

成份：百合17克、南北杏15克、玉竹20克、淮山15克、蜜棗2粒、海底椰40克，瘦肉100克

做法：瘦肉切件汆水備用，所有材料洗淨後放入鍋中，以大火煲滾後轉至細火煲2-3小時，飲用時加入適量鹽調味即可。

3. 龍脷葉枇杷葉茶

成份：龍脷葉38克、枇杷葉38克、海底椰乾38克、椰棗3粒、南北杏4克

做法：所有材料洗淨後放入鍋中，加入1.5升清水以大火煲滾再轉細火加蓋煲45分鐘，關火焗10至15分鐘即可飲用。