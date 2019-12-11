【貧血】頭暈、手腳冰冷嚴重會缺氧休克　一文看清貧血原因症狀

當我們看到一位女性臉色蒼白地坐在位置上，扶著頭，微微喘著氣時，我們可能會上前擔心地問一句：「你看起來臉色好白，是頭很暈嗎？」而這位女性可能會告訴你，她最近飽受「貧血」的困擾。

大家對白血球、紅血球、和血小板應該都不陌生。白血球負責抵抗感染，血小板會形成血塊。紅血球之所以會是紅色，是裡頭有個重要的含鐵蛋白質──血紅素，血紅素能運送氧氣到各個器官組織，並將組織的二氧化碳運回到肺臟，所以紅血球可是非常重要的啊！

我們先來看看紅血球的生命週期：骨髓收集鐵質、葉酸、維他命B12、與其他營養素後，會發展出紅血球先驅細胞，經過數日分化後，逐步進入血液循環中，發展為成熟的紅血球。成熟的紅血球大約能待在血液循環裡120天，最後再被代謝破壞掉。

血紅素能運送氧氣到各個器官組織，並將組織的二氧化碳運回到肺臟，所以紅血球可是非常重要的啊！（照護線上授權使用）

如果紅血球功能不夠強或數目不夠完成任務，氣體交換的效率就不夠好，患者會覺得疲勞、虛弱、頭暈、手腳冰冷，喘又心跳加速，最嚴重會讓組織缺氧，休克，心肺功能失調。

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世界衛生組織WHO對成人貧血的定義是血紅素小於12.5 g/dL，直觀地想，貧血就是血不夠嘛！哪些問題會造成血不夠呢？一個當然是失血過多，流掉了就不夠血。另外，紅血球生成減少，或在體內被破壞的太多，都可能導致貧血。

貧血的原因（照護線上授權使用）

血流走太多，當然會貧血。失血的原因可能是急性的車禍、刀傷槍傷，也可能是慢性的腸胃道出血，或是女性月經量太大，每個月都大失血。對體內儲存有足夠鐵質的人而言，失血後身體會加速生成紅血球，因此失血的一星期後，血液裡會加入很多生力軍，試圖補足不足的量。但如果長期失血或失血太多太快，還是會出現貧血。

痔瘡流血、胃潰瘍出血等消化道出血時，患者會注意到自己的排出黑便或血便。然而如果消化道出血的速度很慢，大便的顏色就不一定會改變，因此患者很可能沒注意到自己持續有少量少量的消化道出血。說到月經的時候，每位女性每個月的經血量其實差異極大，從10cc到250cc都有可能，一般女性也只知道自己大概平時怎麼樣，無從與他人比較起，除非因為經血內很多血塊，常一口氣流出大量的血，或是需要大量的衛生棉，才會考慮諮詢醫生意見。不少女性沒有注意到平時經血過多，甚至到貧血程度。無論如何，如果成人被驗到患有貧血，而且是缺鐵性貧血的話，醫生大概都會從病史詢問裡考量各種失血的可能性！

失血的原因可能是急性的車禍、刀傷槍傷，也可能是慢性的腸胃道出血，或是女性月經量太大，每個月都大失血。（照護線上授權使用）

另外紅血球被破壞過多，「出師未捷身先死」，沒能活到120天就早早陣亡，生命週期小於40天，只要紅血球被破壞的速度比補上生力軍的速度快，就會造成貧血，我們稱為溶血疾病。被破壞的紅血球增多的同時，就會導致血中非直接型的膽紅素增多。細胞內溶血疾病通常是遺傳性的，例如球形紅血球這些讓紅血球型態改變的疾病。細胞外的溶血性疾病則常是後天的，可能是藥物、感染、或其他像紅斑性狼瘡等免疫疾病引發的，導致自身的抗體攻擊紅血球。

第三個原因是紅血球產量減少，可能是骨髓受到化學毒物、感染、藥物、或自體免疫疾病的影響，製造太少的紅血球；或是骨髓受到白血病、癌症轉移等癌症影響而無法製造紅血球。也有可能是製作紅血球的原料不足，缺乏鐵質、缺乏維他命B12、或是缺乏葉酸。

所以引起貧血的原因實在太多了，認真數一數可能可以區分成四百種，我們無法一一介紹，接下來就看幾樣很常聽到的貧血！（按圖了解更多：）

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缺乏製作紅血球原料的貧血（照護線上授權使用）

● 缺鐵性貧血：缺鐵性貧血可說是最常見的貧血類型，代表身體的儲鐵量不夠，像是懷孕的婦女就很常發生。另外，長期茹素者、餵母奶、月經量多等狀況都可能讓身體缺乏鐵質，而無法做出足夠的紅血球。若被診斷為缺鐵性貧血，醫生會先確定是否有出血的狀況，並找到出血點止血，例如治療胃潰瘍、治療巨大子宮肌瘤這些病。如果認為是飲食引起的，可以改變飲食習慣且補充鐵劑。

● 維他命B12及葉酸缺乏性貧血：肉類攝取量少的話，會缺乏維他命B12；攝取太少蔬菜則會缺乏葉酸。缺乏這兩種製作紅血球的原料，會造成貧血。可以改變飲食習慣且口服補充維他命B12與葉酸。

● 惡性貧血：胃需要分泌「內在因子」與維他命B12結合，我們吃進去的維他命B12才能在體內吸收。內在因子不夠，影響維他命B12吸收後，就會導致貧血。這類型的貧血無法靠著口服維他命B12來改善，而需要注射維他命B12。

各種貧血（照護線上授權使用）

● 地中海型貧血：是一種遺傳性的貧血疾病，嚴重度從輕微到極嚴重都可能，地中海型貧血除了容易發生於地中海區域外，東南亞也常發生，會讓紅血球較難好好成熟分化。

● 鐮刀型貧血：這是遺傳性的貧血疾病，在非洲與印度比較盛行，紅血球從原本的雙凹圓盤狀變成了鐮刀型，容易早早陣亡，因而貧血。

● 再生不良性貧血：可以是遺傳性的，也可能是骨髓受到化療、感染、電療的影響後，造成缺乏足夠的幹細胞，無法分化出紅血球。這種貧血可能會危及性命安全，除了輸血外，還可考慮骨髓移植。

引起貧血的慢性病（照護線上授權使用）

● 慢性病造成的貧血：糖尿病、慢性腎病變、甲狀腺功能低下、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等慢性病會干擾紅血球的生成，導致貧血。這時的貧血治療需要治療慢性病本身，有需要時則考慮輸血，或施打紅血球生成素。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：臉色蒼白、手腳冰冷 – 貧血（懶人包）】